imconfirmer

Лэсли imconfirmer

 
37 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Собрать браузер на chromium

    $500

    Привет! Задача: собрать chromium под win и mac, сделать это дело portable (без установки).Особенности: профиль пользователя должен быть кроссплатформенным, т.е. одинаково работать как на win так и на mac.Оплата: перевод на карту Общение: skype, telegram

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Nodejs: настроить webdriver для firefox

    $300

    Необходимо настроить webdriver для работы с Firefox [b]Дано:[/b][list][*]nodejs[*]webdriver[*]firefox nightly[*]профиль пользователя[*]установка addon при запуске[/list] [b]Надо:[/b][list][*]запускать firefox со своим профилем[*]открывать заданный url[/list] Предоплата 50% — после первичной минимальной реализации. Оплата: перевод на сбер. Общение: skype, telegram

    Node.js
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Программа на Electron

    $400

    Необходимо внедрять доп. функционал в существующую программу на Electron. Опыт работы на ReactJS не менее 3 лет. Все детали раскроем в процессе общения. Оплата по-проектная, за доработку фич. Общение через Telegram, Skype.

    React.js
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад