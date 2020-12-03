imconfirmer

Привет! Задача: собрать chromium под win и mac, сделать это дело portable (без установки).Особенности: профиль пользователя должен быть кроссплатформенным, т.е. одинаково работать как на win так и на mac.Оплата: перевод на карту Общение: skype, telegram
- $500Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $300
Необходимо настроить webdriver для работы с Firefox [b]Дано:[/b][list][*]nodejs[*]webdriver[*]firefox nightly[*]профиль пользователя[*]установка addon при запуске[/list] [b]Надо:[/b][list][*]запускать firefox со своим профилем[*]открывать заданный url[/list] Предоплата 50% — после первичной минимальной реализации. Оплата: перевод на сбер. Общение: skype, telegramВеб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $2000
Хотим разработать собственное решение для Unreal Engine (UE4), вместо стандартого Pixel Streaming сервера.Оплатим консультацию за помощь в разработке решения. Перевод на карту. Общение через Skype.Разработка игр1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $1000
Необходимо настроить deeplink для Eletrcon-приложения.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $400
Необходимо внедрять доп. функционал в существующую программу на Electron. Опыт работы на ReactJS не менее 3 лет. Все детали раскроем в процессе общения. Оплата по-проектная, за доработку фич. Общение через Telegram, Skype.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад