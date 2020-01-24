Услуги интернет маркетинга

– Ведение рекламных кампаний и работа с системами аналитики в Google AdWords Yandex Direct и других платформах;

– Сертификат специалиста по Google AdWords

– SMM;

– Полный цикл реализации SEO проекта;

– Конкурентный анализ и внедрение успешных практик на сайтах компании;

– Составление углубленного семантического ядра (определение структуры сайта, распределение запросов по страницам, составление задания копирайтеру).

– Знание sape.ru, miralinks, Etxt, rotapost, blogun, Prodvigator, getgoodlinks, gogetlinks.

– Анализ специфики бизнеса клиента.

– Технический аудит.

– Аудит usability.

– Работа с внешними факторами.

– Мониторинг и контроль проекта.