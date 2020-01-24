Услуги интернет маркетинга
– Ведение рекламных кампаний и работа с системами аналитики в Google AdWords Yandex Direct и других платформах;
– Сертификат специалиста по Google AdWords
– SMM;
– Полный цикл реализации SEO проекта;
– Конкурентный анализ и внедрение успешных практик на сайтах компании;
– Составление углубленного семантического ядра (определение структуры сайта, распределение запросов по страницам, составление задания копирайтеру).
– Знание sape.ru, miralinks, Etxt, rotapost, blogun, Prodvigator, getgoodlinks, gogetlinks.
– Анализ специфики бизнеса клиента.
– Технический аудит.
– Аудит usability.
– Работа с внешними факторами.
– Мониторинг и контроль проекта.
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