помощь в создании и администрировании сайтов

Здравствуйте, меня зовут Вячеслав, мне 39 лет, из Новосибирска, закончил СибГУТИ (1997г.) + аспирантура.

с 1995 года работаю в сфере предоставления услуг сети интернет, оказываю услуги по поддержке сайтов и выполняю заказы на их разработку, наиболее интересный реализованный проект - система документооборота предприятия состоящая из трех основных направлений: 1. система регистрации и ведения проблем, 2. контроль реализации проектов, 3. система планирования регламентных работ.

навыки:

программирование: php, c, javascript, pascal

базы данных: mysql, mssql, pgsql

верстка html, css

photoshop, coreldraw, premiere, edius