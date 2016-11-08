помощь в создании и администрировании сайтов
Здравствуйте, меня зовут Вячеслав, мне 39 лет, из Новосибирска, закончил СибГУТИ (1997г.) + аспирантура.
с 1995 года работаю в сфере предоставления услуг сети интернет, оказываю услуги по поддержке сайтов и выполняю заказы на их разработку, наиболее интересный реализованный проект - система документооборота предприятия состоящая из трех основных направлений: 1. система регистрации и ведения проблем, 2. контроль реализации проектов, 3. система планирования регламентных работ.
навыки:
программирование: php, c, javascript, pascal
базы данных: mysql, mssql, pgsql
верстка html, css
photoshop, coreldraw, premiere, edius
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