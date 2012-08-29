ioannioann

Арт для главного меню + кнопки. Тз в атаче. Стиль графики – popart Просьба сразу указывать примерную стоимость за весь проект. Спасибо.
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- Дизайн мобильных приложений1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Приложение для редактирования фотографий на смартфонах. Уже снят черновой ролик работы с приложением на 8 минут(захват видео с монитора). Надо сделать его монтаж по сценарию. Заставка->работа с приложением->просмотр результата работы(в виде галереи отредактированных фотографий). Надо ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен11 лет назад
Перевести текст из файлов. Текст для удобства заключен в xml теги – их надо оставить как есть. Т.е. переводится только текст внутри них. Обратите внимание что некоторый текст в strings_help повторяется. Просьба обязательно указывать стоимость в ...Переводы8 заявокЗакрыт11 лет назад
GUI + иконки. Тз в атаче. Стиль графики – реалистичный. Просьба сразу указывать примерную стоимость за весь проект. Спасибо.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$250
10 баллов
11 лет назад
От сотрудничества остались самые лучшие впечатления. Заказчик четко ставит задачу, своевременно оплачивает работу и отвечает на возникающие вопросы!
Ответный отзыв
Работа сделана очень быстро, единственный минус - довольно высокая цена за несложный проект. В целом хорошо.