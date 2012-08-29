ioannioann

Иван Плахотин ioannioann

 
37 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Cyndyk
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Монтаж проморолика приложения под ОС Android
От сотрудничества остались самые лучшие впечатления. Заказчик четко ставит задачу, своевременно оплачивает работу и отвечает на возникающие вопросы!
Работа сделана очень быстро, единственный минус - довольно высокая цена за несложный проект. В целом хорошо.
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