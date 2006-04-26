ipx

Павленко Игорь ipx

 
41 годУкраина/Харьков
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Завершенные проекты:

http://www.podorozhy.com/

http://www.messe.com.ua/

http://www.ikso.com.ua/

http://www.eventsbug.com/

http://www.kaindl.com/one/

http://www.jagerlooff.nl/

http://www.kaindl.com/purchasing/

http://www.beurswaage.nl/

http://www.kaindl.com/bdb/

http://www.ct-sbg.at/

http://www.gilza.com/

http://www.snhpartners.nl/

http://www.cxrates.com/

и др.

  • Доработка проекта на Zend Framework

    Нужно закончить проект на zend framework. А именно – система по управлению рассылкой. Нужно реализовать некоторые разделы (часть разделов уже готова). Приступить нужно сегодня-завтра. Кратокое ТЗ подготовлю до начала работы. Обязательно нужно ...

    JavascriptMySQLjQuery
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Битрикс программист

    Для работы над тур. порталом требуется программист, который работает с битрикс. Местоположение – Украина. Оплата поэтапная – перевод на карту приватбанка. Рейт до $8-$10/час. Опыт с битрикс от 2х лет. Пожалуйста, предложения присылайте ТОЛЬКО на ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка/поддержка сайта

    Для доработки и последующей поддержки сайта туркомпании требуется хороший специалист Битрикс. Работа по постоянной поддержке и доработке сайта. Если Вы умеете общаться с заказчиком, если умеете понимать цели заказчика и можете на основе пожеланий составить ...

    Javascript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • PHP программист (1С-Битрикс)

    Требуется программист пхп для 1с-битрикс. Пожалуйста, уделите немного времени ответив на следующие вопросы: 1) Есть ли у Вас сертификаты 1С-Битрикс? Если да, пришлите пожалуйста ссылку. 2) Сколько лет опыта работы с 1С-Битрикс? 3) Сколько проектов было выполнено на 1С-Битрикс? 4) ...

    PHPJavascript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Ищу программист/помощника с опытом с 1С-Битрикс

    Для удаленной работы над существующим проектом требуется толковый программист с хорошим опытом работы с Битрикс. Что нужно знать: 1) 1С-Битрикс от 1 года 2) JavaScript в частности framework mootools &amp; jquery 3) HTML на уровне ...

    JavascriptHTMLjQuery
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рерайтинг статей для женского портала

    Требуется девушка для рератинга статей. Статьи для женского онлайн-журнала. Объемы: порядка 50 статей/месяц. Всего около 200 статей. Это на начальном этапе. В дальнейшем думаю будет не меньше или просто перейдем от рерайтинга к написанию оригинальных статей. По ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • PHP программист

    $500

    Для постоянной работы в офисе срочно требуется PHP программист. Разработка Интернет-проектов. Обязательно хорошее знание PHP 4/5, MySQL, HTML/XHTML, CSS, XML. Желательно знание "Битрикс" CMS, Linux, паттернов проектирования, UML. Резюме (принимаются только с примерами работ/ссылками на ...

    PHPMySQLHTMLCSSLinux
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • PHP программист

    $500

    Для удаленной работы требуется программист с последующей возможностью работы в офисе. График свободный. Программист должен проживать в Харькове. Что делать: - разрабатывать вэб-приложения и т.п. Что необходимо знать хорошо: - PHP4/PHP5; - SQL (MySQL); - HTML/XHML, CSS (Стандарты W3C); - JavaScript; - XML/XSLT; - ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSLinuxApache
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад