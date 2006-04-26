Требуется программист пхп для 1с-битрикс. Пожалуйста, уделите немного времени ответив на следующие вопросы: 1) Есть ли у Вас сертификаты 1С-Битрикс? Если да, пришлите пожалуйста ссылку. 2) Сколько лет опыта работы с 1С-Битрикс? 3) Сколько проектов было выполнено на 1С-Битрикс? 4) ...