Нужно закончить проект на zend framework. А именно – система по управлению рассылкой. Нужно реализовать некоторые разделы (часть разделов уже готова). Приступить нужно сегодня-завтра. Кратокое ТЗ подготовлю до начала работы. Обязательно нужно ...
Завершенные проекты:
http://www.kaindl.com/purchasing/
и др.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Для работы над тур. порталом требуется программист, который работает с битрикс. Местоположение – Украина. Оплата поэтапная – перевод на карту приватбанка. Рейт до $8-$10/час. Опыт с битрикс от 2х лет. Пожалуйста, предложения присылайте ТОЛЬКО на ...Закрыт14 лет назад
Для доработки и последующей поддержки сайта туркомпании требуется хороший специалист Битрикс. Работа по постоянной поддержке и доработке сайта. Если Вы умеете общаться с заказчиком, если умеете понимать цели заказчика и можете на основе пожеланий составить ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется программист пхп для 1с-битрикс. Пожалуйста, уделите немного времени ответив на следующие вопросы: 1) Есть ли у Вас сертификаты 1С-Битрикс? Если да, пришлите пожалуйста ссылку. 2) Сколько лет опыта работы с 1С-Битрикс? 3) Сколько проектов было выполнено на 1С-Битрикс? 4) ...Закрыт15 лет назад
Для удаленной работы над существующим проектом требуется толковый программист с хорошим опытом работы с Битрикс. Что нужно знать: 1) 1С-Битрикс от 1 года 2) JavaScript в частности framework mootools & jquery 3) HTML на уровне ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется девушка для рератинга статей. Статьи для женского онлайн-журнала. Объемы: порядка 50 статей/месяц. Всего около 200 статей. Это на начальном этапе. В дальнейшем думаю будет не меньше или просто перейдем от рерайтинга к написанию оригинальных статей. По ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт15 лет назад
Очень нужен толковый программист под Битрикс. Оплата сдельная, каждый проект оговариваем совместно и устанавливаем цену. Контакты: Email: [email protected] WWW: ikso.com.ua Skype: ikso.com.ua ICQ: 516-432 ИгорьВеб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Для постоянной работы в офисе срочно требуется PHP программист. Разработка Интернет-проектов. Обязательно хорошее знание PHP 4/5, MySQL, HTML/XHTML, CSS, XML. Желательно знание "Битрикс" CMS, Linux, паттернов проектирования, UML. Резюме (принимаются только с примерами работ/ссылками на ...Закрыт17 лет назад
- $500
Для удаленной работы требуется программист с последующей возможностью работы в офисе. График свободный. Программист должен проживать в Харькове. Что делать: - разрабатывать вэб-приложения и т.п. Что необходимо знать хорошо: - PHP4/PHP5; - SQL (MySQL); - HTML/XHML, CSS (Стандарты W3C); - JavaScript; - XML/XSLT; - ...Закрыт18 лет назад