Здравствуйте, Есть магазин на базе Vam Shop Edition (os-commerce). Нужно максимально упростить оформление заказов. В корзине должен остаться выбор формы оплаты и способа доставки. Нужно убрать все регистрации, все напоминания паролей, все кроме: [b]Доставка:[/b] 1. Дефольтно идет ...
- $250Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Здравствуйте! Купили VamShop 1,38 (это клон ос-commerce, используется Смарти), стоит здесь: http://belsharm.com/ Есть диз: www.IsraWord.co.il/pictures/isabel.jpg Нужно одеть его на движок и добавить иврит. Ивритская сторона, естественно, должна отображаться справа-налево и при этом картинки должны быть тоже перевернуты. Например, зеленные ленточки ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $350
Основные требования к кандидату: 1 Отличное знание PHP (PHP 5 преимущество), MySQL, HTML-верстка, JavaScript, CSS, знакомство с Апачи. 2 Способность разбираться в чужом и читабельно писать свой код. 3 Навыки работы в коллективе (минимум времени на обсуждения - ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Необходимо доработать сайт нашего заказчика и сделать ему человеко-понятные URL. Работа только для тех кто считает себя Гуру/Асом/Сенсеем (и является таковым) в оптимизации сайтов под поисковики, в первую очередь Google. Какая связь между мод-реврайтом и поисковой ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Основные требования к претенденту: 1. Отличное знание PHP (PHP 5 преимущество), MySQL, HTML-верстка, JavaScript, CSS, знакомство с Апачи. 2. Способность разбираться в чужом и читабельно писать свой код. 3. Навыки работы в коллективе (минимум времени на обсуждения - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Структура сайта: Сайт состоит из 3-х логических частей. 1. Сервис регистрации доменов 2. Хостинг сайтов 3. Статьи. Части 1 и 2 должны иметь (общую) корзину заказов и «связанные товары». (Купи 1 домен, второй получи за 50% от цены. Закажи хостинг – получи ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт18 лет назад