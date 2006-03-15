iqpartner

Гость iqpartner

 
53 годаИзраиль
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Упростить корзину os-commerce

    $250

    Здравствуйте, Есть магазин на базе Vam Shop Edition (os-commerce). Нужно максимально упростить оформление заказов. В корзине должен остаться выбор формы оплаты и способа доставки. Нужно убрать все регистрации, все напоминания паролей, все кроме: [b]Доставка:[/b] 1. Дефольтно идет ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Oс-commerce: одеть дизайн + добавить иврит

    $100

    Здравствуйте! Купили VamShop 1,38 (это клон ос-commerce, используется Смарти), стоит здесь: http://belsharm.com/ Есть диз: www.IsraWord.co.il/pictures/isabel.jpg Нужно одеть его на движок и добавить иврит. Ивритская сторона, естественно, должна отображаться справа-налево и при этом картинки должны быть тоже перевернуты. Например, зеленные ленточки ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программист PHP + MySQL - постоянная, удаленная

    $350

    Основные требования к кандидату: 1 Отличное знание PHP (PHP 5 преимущество), MySQL, HTML-верстка, JavaScript, CSS, знакомство с Апачи. 2 Способность разбираться в чужом и читабельно писать свой код. 3 Навыки работы в коллективе (минимум времени на обсуждения - ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Только для БОЛЬШИХ знатоков мод-реврайта

    $500

    Необходимо доработать сайт нашего заказчика и сделать ему человеко-понятные URL. Работа только для тех кто считает себя Гуру/Асом/Сенсеем (и является таковым) в оптимизации сайтов под поисковики, в первую очередь Google. Какая связь между мод-реврайтом и поисковой ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист PHP + MySQL - постоянная работа (удаленно) в дизайнерской фирме

    $500

    Основные требования к претенденту: 1. Отличное знание PHP (PHP 5 преимущество), MySQL, HTML-верстка, JavaScript, CSS, знакомство с Апачи. 2. Способность разбираться в чужом и читабельно писать свой код. 3. Навыки работы в коллективе (минимум времени на обсуждения - ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Движок регистрации доменов + СMS

    $500

    Структура сайта: Сайт состоит из 3-х логических частей. 1. Сервис регистрации доменов 2. Хостинг сайтов 3. Статьи. Части 1 и 2 должны иметь (общую) корзину заказов и «связанные товары». (Купи 1 домен, второй получи за 50% от цены. Закажи хостинг – получи ...

    HTMLCSS
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
beprime
Юрий 
34 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
16 лет назад
Упростить корзину os-commerce
Задание поставлено четко, все запрошенные условия для работы были созданы. Работали по договору.