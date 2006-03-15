Необходимо доработать сайт нашего заказчика и сделать ему человеко-понятные URL. Работа только для тех кто считает себя Гуру/Асом/Сенсеем (и является таковым) в оптимизации сайтов под поисковики, в первую очередь Google. Какая связь между мод-реврайтом и поисковой ...