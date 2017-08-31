irench100

Ирина irench100

 
55 летРоссия/Киров
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Любая полиграфическая продукция, качественная допечатная подготовка. Быстро, добросовестно, с учетом пожеланий.

Портфолио
Верстка полиграфии
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$15/час
от $50от 1 часа
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $20от 3 часов
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $20
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$6/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
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