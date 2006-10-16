Для удаленной работы требуется разработчик с опытом работы на платформе Magento. От соискателей требуется предоставить краткое резюме и примеры работ на Magento.
Израильская компания Orot Technologies основана в 2003 году.
Сфера деятельности компании: разработка программных и дизайнерских решений для CMS Joomla!.
- Разработка сайтов на основе CMS Joomla! под ключ
- Разработка компонентов, модулей и плагинов
- Дизайн, редизайн и кастомизация шаблонов
- Специализированный хостинг для сайтов на базе CMS Joomla! на прощадке в Израиле
- Консультации, поддержка и обучение работы с системой
В настоящее время (2008 год) в компании работают 4 профессионалов (программисты, верстальщики и дизайнеры) и мы постоянно растем.
Всегда заинтересованы сотрудничать с профессионалами, хорошо знакомых с CMS Joomla!, Drupal и Magento (eCommerce).
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется опытный верстальщик на полставки или на полную ставку для удаленной работы. Требования: 1. Отличное знание XHTML, CSS 2. Базовое знание PHP, JavaScript 3. Работа с Photoshop, Fireworks 4. Опыт работы с Magento 5. Четкое выполнение в установленные сроки 6. Знание английского ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требования: 0. Отличное знание API Joomla 1. Отличное знание PHP+MySQL+JavaScript+XML 2. Опыт работы с кодом CMS Joomla на уровне создания компонентов и модулей 3. Способность корректировать ТЗ 4. Четкое выполнение в установленные сроки 5. Знание английского на высоком уровне (например, способность ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
Требования: 1. Отличное знание XHTML, CSS, JavaScript 2. Базовое знание PHP 3. Работа с Photoshop, Fireworks 4. Опыт работы с CMS Joomla и сторонними компонентами для нее 5. Четкое выполнение в установленные сроки 6. Знание английского языка Обязателен опыт создания шаблонов для ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Требования: 0. Отличное знание API Joomla 1. Отличное знание PHP+MySQL+JavaScript+XML 2. Опыт работы с кодом CMS Joomla на уровне создания компонентов и модулей 3. Способность корректировать ТЗ 4. Четкое выполнение в установленные сроки 5. Знание английского на высоком уровне (например, способность ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требования: 0. Отличное знание API Joomla 1. Отличное знание PHP+MySQL+JavaScript+XML 2. Опыт работы с кодом CMS Joomla на уровне создания компонентов и модулей 3. Способность корректировать ТЗ 4. Четкое выполнение в установленные сроки 5. Знание английского на высоком уровне (например, способность ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требования: 1. Отличное знание XHTML, CSS, JavaScript 2. Базовое знание PHP 3. Работа с Photoshop, Fireworks 4. Четкое выполнение в установленные сроки 5. Знание английского языка Обязателен опыт создания шаблонов для CMS Joomla. Приветствуется опыт создания шаблонов для форума SMF, а также ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требования: 0. Отличное знание API Joomla 1. Отличное знание PHP+MySQL+JavaScript+XML 2. Опыт работы с кодом CMS Joomla на уровне создания компонентов и модулей 3. Способность корректировать ТЗ 4. Четкое выполнение в установленные сроки 5. Знание английского на высоком уровне Область и характер ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Требования: 1. Отличное знание XHTML, CSS, JavaScript 2. Базовое знание PHP 3. Работа с Photoshop, Fireworks 4. Четкое выполнение в установленные сроки 5. Знание английского языка Приветствуется опыт создания шаблонов для CMS Joomla, а также желание учиться и экспериментировать. Область и характер ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требования: 1. Отличное знание PHP+MySQL+JavaScript+XML 2. Опыт работы с кодом CMS Joomla на уровне создания компонентов и модулей 3. Способность корректировать ТЗ 4. Четкое выполнение в установленные сроки 5. Знание английского на высоком уровне Область и характер работы: 1. Создание пользовательских компонентов ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требования: 1. Отличное знание PHP+MySQL+JavaScript+XML 2. Опыт работы с кодом Joomla/Mambo на уровне создания компоентов и модулей 3. Способность корректировать ТЗ 4. Четкое выполнение в установленные сроки 5. Знание английского на высоком уровне Область и характер работы: 1. Создание пользовательских компонентов и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад