Израильская компания Orot Technologies основана в 2003 году.

Сфера деятельности компании: разработка программных и дизайнерских решений для CMS Joomla!.

- Разработка сайтов на основе CMS Joomla! под ключ

- Разработка компонентов, модулей и плагинов

- Дизайн, редизайн и кастомизация шаблонов

- Специализированный хостинг для сайтов на базе CMS Joomla! на прощадке в Израиле

- Консультации, поддержка и обучение работы с системой

В настоящее время (2008 год) в компании работают 4 профессионалов (программисты, верстальщики и дизайнеры) и мы постоянно растем.

Всегда заинтересованы сотрудничать с профессионалами, хорошо знакомых с CMS Joomla!, Drupal и Magento (eCommerce).