isranet

Константин Столбунский isranet

 
45 летИзраиль
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Израильская компания Orot Technologies основана в 2003 году.

Сфера деятельности компании: разработка программных и дизайнерских решений для CMS Joomla!.

- Разработка сайтов на основе CMS Joomla! под ключ

- Разработка компонентов, модулей и плагинов

- Дизайн, редизайн и кастомизация шаблонов

- Специализированный хостинг для сайтов на базе CMS Joomla! на прощадке в Израиле

- Консультации, поддержка и обучение работы с системой

В настоящее время (2008 год) в компании работают 4 профессионалов (программисты, верстальщики и дизайнеры) и мы постоянно растем.

Всегда заинтересованы сотрудничать с профессионалами, хорошо знакомых с CMS Joomla!, Drupal и Magento (eCommerce).

JoomlaDrupalMagento

  • Требуется верстальщик (Magento)

    $1000

    Требуется опытный верстальщик на полставки или на полную ставку для удаленной работы. Требования: 1. Отличное знание XHTML, CSS 2. Базовое знание PHP, JavaScript 3. Работа с Photoshop, Fireworks 4. Опыт работы с Magento 5. Четкое выполнение в установленные сроки 6. Знание английского ...

    PHPJavascriptHTMLCSSMagento
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется программер PHP (Joomla)

    $1000

    Требования: 0. Отличное знание API Joomla 1. Отличное знание PHP+MySQL+JavaScript+XML 2. Опыт работы с кодом CMS Joomla на уровне создания компонентов и модулей 3. Способность корректировать ТЗ 4. Четкое выполнение в установленные сроки 5. Знание английского на высоком уровне (например, способность ...

    PHPJavascriptMySQLJoomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется верстальщик (Joomla)

    $1000

    Требования: 1. Отличное знание XHTML, CSS, JavaScript 2. Базовое знание PHP 3. Работа с Photoshop, Fireworks 4. Опыт работы с CMS Joomla и сторонними компонентами для нее 5. Четкое выполнение в установленные сроки 6. Знание английского языка Обязателен опыт создания шаблонов для ...

    PHPJavascriptHTMLCSSJoomla
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется программер PHP (Joomla)

    $1000

    Требования: 0. Отличное знание API Joomla 1. Отличное знание PHP+MySQL+JavaScript+XML 2. Опыт работы с кодом CMS Joomla на уровне создания компонентов и модулей 3. Способность корректировать ТЗ 4. Четкое выполнение в установленные сроки 5. Знание английского на высоком уровне (например, способность ...

    PHPJavascriptMySQLJoomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется программер PHP (Joomla)

    $1000

    Требования: 0. Отличное знание API Joomla 1. Отличное знание PHP+MySQL+JavaScript+XML 2. Опыт работы с кодом CMS Joomla на уровне создания компонентов и модулей 3. Способность корректировать ТЗ 4. Четкое выполнение в установленные сроки 5. Знание английского на высоком уровне (например, способность ...

    PHPJavascriptMySQLJoomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется верстальщик

    $1000

    Требования: 1. Отличное знание XHTML, CSS, JavaScript 2. Базовое знание PHP 3. Работа с Photoshop, Fireworks 4. Четкое выполнение в установленные сроки 5. Знание английского языка Обязателен опыт создания шаблонов для CMS Joomla. Приветствуется опыт создания шаблонов для форума SMF, а также ...

    PHPJavascriptHTMLCSSJoomla
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программер PHP под CMS Joomla

    $1000

    Требования: 0. Отличное знание API Joomla 1. Отличное знание PHP+MySQL+JavaScript+XML 2. Опыт работы с кодом CMS Joomla на уровне создания компонентов и модулей 3. Способность корректировать ТЗ 4. Четкое выполнение в установленные сроки 5. Знание английского на высоком уровне Область и характер ...

    PHPJavascriptMySQLJoomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстальщик

    $500

    Требования: 1. Отличное знание XHTML, CSS, JavaScript 2. Базовое знание PHP 3. Работа с Photoshop, Fireworks 4. Четкое выполнение в установленные сроки 5. Знание английского языка Приветствуется опыт создания шаблонов для CMS Joomla, а также желание учиться и экспериментировать. Область и характер ...

    PHPJavascriptHTMLCSSJoomla
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программер PHP под CMS Joomla

    $1000

    Требования: 1. Отличное знание PHP+MySQL+JavaScript+XML 2. Опыт работы с кодом CMS Joomla на уровне создания компонентов и модулей 3. Способность корректировать ТЗ 4. Четкое выполнение в установленные сроки 5. Знание английского на высоком уровне Область и характер работы: 1. Создание пользовательских компонентов ...

    PHPJavascriptMySQLJoomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программер PHP под Joomla/Mambo

    $1000

    Требования: 1. Отличное знание PHP+MySQL+JavaScript+XML 2. Опыт работы с кодом Joomla/Mambo на уровне создания компоентов и модулей 3. Способность корректировать ТЗ 4. Четкое выполнение в установленные сроки 5. Знание английского на высоком уровне Область и характер работы: 1. Создание пользовательских компонентов и ...

    PHPJavascriptMySQLJoomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад