itconnection

Для экслюзивного web-сайта требуется создание Abobe Flash объекта с pan/zoom/tilt панелью управления для просмотра 3D-модели: 1) из .dwg создать 3D-модель оговариваемой степени детализации; 2) обеспечить доступ к 3D-модели в рамках Adobe Flash Object Образец готового «выхода»: http://www.fsi-viewer.com/fsi_viewer_demo.html Рассматриваются предложения ...
По всем вопросам, касающимся предоставления дополнительной информации о деталях проектов, просьба обращаться по электронной почте [email protected]
- $10003D-графика5 заявокЗакрыт17 лет назад
Добрый день, У нас есть несколько крупных заказов по SEO, поэтому предлагаем всем желающим поучаствовать направить на e-mail [email protected] письмо с описанием своей стандартной кампании, её ценой, ссылкой на портфолио. Спасибо! 1) надо писать _именно_ на [email protected] ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Г: С-Петербург, М: Кировский Завод Требования: некурящий мужчина от 22 до 30 лет, высшее образование, опыт работы от 2 лет, знания PHP, PostgreSQL, JavaScript - очень хорошие. Знание Python большой плюс. Обязанности: разработка проекта ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $300
Окончание сделанного на 60% проекта. Plone использует ldap_user_folder. В LDAP данные импортируются из CSV файла, через python_ldap. Всё доступно на production server-е, контроль качества будет обеспечиваться через screenshot feedback и issue tracker, поэтому требование к ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад