Здравствуйте. Делаем редизайн сайта viva-group.com.ua - интернет-каталог мебели, освещения, предметов интерьера с возможностью заказа on-line. Уже есть макет дизайна стартовой в PSD, который необходимо подкорректировать и на основе него создать PSD-файлы подстраниц. Схематическое отображение подстраниц будет предоставлено. Общее число ...
- Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Делаем редизайн сайта viva-group.com.ua От "потерявшегося" (не выходит на связь) дизайнера остался незаконченый PSD стартовой страницы сайта. Этот PSD необходимо проинспектировать на соответствие требованиям к "Плоскому дизайну" (flat design) и выполнить необходимые изменения. Ориентируемся на описание flat-дизайна здесь: ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Делаем редизайн сайта viva-group.com.ua От "потерявшегося" (не выходит на связь) дизайнера остался незаконченый PSD стартовой страницы сайта. Этот PSD необходимо проинспектировать на соответствие требованиям к "Плоскому дизайну" (flat design) и выполнить необходимые изменения. Ориентируемся на описание flat-дизайна здесь: ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Необходимо создать дизайн для вёрстки шаблона для Opencart 1.5.1.3 (OcStore) (ширина 1024 px) для сайта http://shveynaya-mashinka.com.ua/ 1. Необходимо выполнить 3 варианта дизайна для согласования с Заказчиком. Вариант должен включать дизайн стартовой страницы, страницы списка товаров, страницы товара (ссылки ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Задание: 1. Требуется выполнить дизайн и создать psd-файлы для: 1.1 Входной(сплеш) страницы 1.2 Каждой из типовых страниц: 1.2.1 О нас 1.2.2 Концертные номера 1.2.3 Фоновая музыка 1.2.4 Выставки, презентации 1.2.5 Юбилеи, Корпоративы 1.2.6 Контакты 1.3 Свадьбы. Свадебную страницу нужно сделать на белом фоне с ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Задание: 1. Выполнить PSD файл на основе скриншота http://streamline.net.ua/terro/terro_home.jpg с учетом списка доработок и Требований к дизайну сайтов 1024px. 1.1.Список доработок: 1.1.1. Тексты с контактной информацией сделать шрифтами (возможность менять через HTML). 1.1.2. Горизонтальное меню. Продумать дизайн активной кнопки. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $30
Сайт статической ширины (под минимальную ширину окна браузера пользователя 1024px). При уменьшении ширины окна - появляется линейка горизонтальной прокрутки. При увеличении ширины окна - сайт размещается по центру окна, появляющееся место заполняется изображённым на PSD фоном По высоте ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Ручная регистрация сайта в заданных каталогах на Английском языке Задано: 1. URL 2. Short Description 3. Long Description 4. Keywords 5. Контактная информация 6. FTP доступ на страницу для простановки обратных ссылок и баннеров 7. Список из 2400 каталогов для размещеня. 8. Е-mail ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
Разработка системы администрирования сайта. Разделы "КВАРТИРЫ" и "ПОДАРКИ". HTML-макеты страниц сайта http://apartments-in-nikolaev.com/ http://apartments-in-nikolaev.com/presents_to_nikolaev.html http://apartments-in-nikolaev.com/apartments_in_nikolaev.html http://apartments-in-nikolaev.com/nikolaev_apartment_form.html 1. Требования к проекту: Объединение HTML-шаблонов страниц с программным кодом входит в задачу web-программиста. Внешний вид админчасти сайта должен соответствовать внешнему виду общедоступных страниц. Страницы админчасти сайта выполнять на основе ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад