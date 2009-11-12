itlsm

Андрей itlsm

 
44 годаУкраина/Николаев
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка дизайна сайта. Дизайн подстраниц.

    Здравствуйте. Делаем редизайн сайта viva-group.com.ua - интернет-каталог мебели, освещения, предметов интерьера с возможностью заказа on-line. Уже есть макет дизайна стартовой в PSD, который необходимо подкорректировать и на основе него создать PSD-файлы подстраниц. Схематическое отображение подстраниц будет предоставлено. Общее число ...

    Дизайн сайтаiOSРедизайн сайта
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка flat-дизайна сайта. Вёрстка.

    Здравствуйте. Делаем редизайн сайта viva-group.com.ua От "потерявшегося" (не выходит на связь) дизайнера остался незаконченый PSD стартовой страницы сайта. Этот PSD необходимо проинспектировать на соответствие требованиям к "Плоскому дизайну" (flat design) и выполнить необходимые изменения. Ориентируемся на описание flat-дизайна здесь: ...

    Дизайн сайтаHTMLРедизайн сайта
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка дизайна сайта (+подстраницы). Вёрстка.

    Здравствуйте. Делаем редизайн сайта viva-group.com.ua От "потерявшегося" (не выходит на связь) дизайнера остался незаконченый PSD стартовой страницы сайта. Этот PSD необходимо проинспектировать на соответствие требованиям к "Плоскому дизайну" (flat design) и выполнить необходимые изменения. Ориентируемся на описание flat-дизайна здесь: ...

    Дизайн сайтаHTMLРедизайн сайта
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Cоздать дизайн для шаблона Opencart 1.5.1.3 OcStor

    $100

    Необходимо создать дизайн для вёрстки шаблона для Opencart 1.5.1.3 (OcStore) (ширина 1024 px) для сайта http://shveynaya-mashinka.com.ua/ 1. Необходимо выполнить 3 варианта дизайна для согласования с Заказчиком. Вариант должен включать дизайн стартовой страницы, страницы списка товаров, страницы товара (ссылки ...

    OpenCartДизайн сайтаHTMLocStore
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн, создать набор psd-файлов для HTML

    $100

    Задание: 1. Требуется выполнить дизайн и создать psd-файлы для: 1.1 Входной(сплеш) страницы 1.2 Каждой из типовых страниц: 1.2.1 О нас 1.2.2 Концертные номера 1.2.3 Фоновая музыка 1.2.4 Выставки, презентации 1.2.5 Юбилеи, Корпоративы 1.2.6 Контакты 1.3 Свадьбы. Свадебную страницу нужно сделать на белом фоне с ...

    Дизайн сайтаHTML
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Выполнить PSD файл по готовому скриншоту

    $50

    Задание: 1. Выполнить PSD файл на основе скриншота http://streamline.net.ua/terro/terro_home.jpg с учетом списка доработок и Требований к дизайну сайтов 1024px. 1.1.Список доработок: 1.1.1. Тексты с контактной информацией сделать шрифтами (возможность менять через HTML). 1.1.2. Горизонтальное меню. Продумать дизайн активной кнопки. ...

    Дизайн сайтаHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • HTML-верстка страницы сайта по PSD файлу

    $30

    Сайт статической ширины (под минимальную ширину окна браузера пользователя 1024px). При уменьшении ширины окна - появляется линейка горизонтальной прокрутки. При увеличении ширины окна - сайт размещается по центру окна, появляющееся место заполняется изображённым на PSD фоном По высоте ...

    Дизайн сайтаHTMLJava
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Ручная регистрация сайта в aнглоязычных каталогах

    $100

    Ручная регистрация сайта в заданных каталогах на Английском языке Задано: 1. URL 2. Short Description 3. Long Description 4. Keywords 5. Контактная информация 6. FTP доступ на страницу для простановки обратных ссылок и баннеров 7. Список из 2400 каталогов для размещеня. 8. Е-mail ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка системы администрирования сайта.

    $250

    Разработка системы администрирования сайта. Разделы "КВАРТИРЫ" и "ПОДАРКИ". HTML-макеты страниц сайта http://apartments-in-nikolaev.com/ http://apartments-in-nikolaev.com/presents_to_nikolaev.html http://apartments-in-nikolaev.com/apartments_in_nikolaev.html http://apartments-in-nikolaev.com/nikolaev_apartment_form.html 1. Требования к проекту: Объединение HTML-шаблонов страниц с программным кодом входит в задачу web-программиста. Внешний вид админчасти сайта должен соответствовать внешнему виду общедоступных страниц. Страницы админчасти сайта выполнять на основе ...

    HTML
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
safe-home
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Выполнить PSD файл по готовому скриншоту
Все отлично, рад был поработать.
Было приятно работать с Андреем. Все работы выполнялись качественно и в срок. Небольшие доделки выполнялись оперативно. Были выдержаны абсолютно все сроки. Рекомендую.
Ответный отзыв
voky
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
HTML-верстка страницы сайта по PSD файлу
Очень хороший заказчик и человек. Задание изложил максимально четко. Оплату произвел сразу же после одобрения работы. Кроме того поинтересовался у исполнителя каким способом ему будет удобно получить деньги. В общем от сотрудничества с Андреем получил только положительные эмоции.
Остался доволен работой Александра. Работа сделана качественно и в срок. Очень ответственный подход к работе, все пожелания выполнены, а все необходимые изменения исправлены практически сразу. Рекомендую работать с Александром. После окончания работы сразу же предложил ему второй заказ. Потому что приятно и легко работать.
Ответный отзыв
oliazic
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Ручная регистрация сайта в aнглоязычных каталогах
Было приятно поработать. Оплата быстро, своевременно. Всем рекомендую.
Ответственный и надежный исполнитель. Выполнила задание в срок и качественно.
Ответный отзыв