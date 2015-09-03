Front-end разработчик. Сайт любой сложности за разумны деньги
Всегда открыт для участия в интересных проектах. Выполняю проекты в сроки и за разумную цену.
Контакты:
e-mail: [email protected]
skype: vanikrut
Мои умения:
- HTML5, CSS3, JS
- Кроссбраузерная поддержка
- Оптимизации скорости загрузки
- Работа с фреймворками и CSS-препроцессоры: Bootstrap 3, LESS
- Git
Со школьного возраста увлекался верстокй, в частности типографикой. Мог часами рассматривать
страницы и различные верстки книг семейной библиотеки. Всегда участвовал в интересных проектах и различных соревнованиях.
Основной принцип - связывать основное занятие с повседневными вещами или другими увлечениями, тогда работа делается легко и продуктивно.