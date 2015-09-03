Front-end разработчик. Сайт любой сложности за разумны деньги

Всегда открыт для участия в интересных проектах. Выполняю проекты в сроки и за разумную цену.

Контакты:

e-mail: [email protected]

skype: vanikrut

Мои умения:

HTML5, CSS3, JS

Кроссбраузерная поддержка

Оптимизации скорости загрузки

Работа с фреймворками и CSS-препроцессоры: Bootstrap 3, LESS

Git

Обо мне:

Со школьного возраста увлекался верстокй, в частности типографикой. Мог часами рассматривать

страницы и различные верстки книг семейной библиотеки. Всегда участвовал в интересных проектах и различных соревнованиях.

Основной принцип - связывать основное занятие с повседневными вещами или другими увлечениями, тогда работа делается легко и продуктивно.