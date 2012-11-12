ivanweb

Иван ivanweb

 
40 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Работодатель

Долго и плодотворно работал с фрилансерами на фри-ланс.ру, ушел оттуда по причине новой финансовой политики сайта.

Рейтинг моего аккаунта там

https://www.free-lance.ru/users/ivanweb/

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Праздничный попап-блок

    Компании по прокату автомобилей 10 лет. Необходимо нарисовать иконку для сайта при нажатии на которую открывается попап блок оформленный в праздничном стиле с праздничным текстом. И сверстать все это великолепие! ДОБАВИЛ ПРИМЕР ВО ВЛОЖЕНИИ!!! Необходимо что-то типо такого, ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать CMS по типу Wikimart

    $1000

    Необходимо создать систему управления сайтом по типу http://wikimart.ru/catalog/ Основной необходимый функционал - Неограниченное количество товаров - Неограниченное количество категорий и подкатегорий, любого уровня вложенности - Каждый товар можно разместить в любое количество категорий - Настраиваемые динамические ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$560
10 баллов
10 лет назад
Верстка сайта (резина)
Работали с Иваном над достаточно непростым но интересным проектом. Связь, помощь, онлайн - все отлично! С Иваном приятно работать! Желаю развития и процветания проекту!!!
Александр грамотный, порядочный верстальщик очень высокой квалификации. Работа выполнена отлично, мелкие правки без проблем доработаны уже после оплаты и внедрения верстки в проект. Безупречное соблюдение сроков! Бабушка не болеет, электричество не отключают, водой соседи не заливают.
Ответный отзыв