Компании по прокату автомобилей 10 лет. Необходимо нарисовать иконку для сайта при нажатии на которую открывается попап блок оформленный в праздничном стиле с праздничным текстом. И сверстать все это великолепие! ДОБАВИЛ ПРИМЕР ВО ВЛОЖЕНИИ!!! Необходимо что-то типо такого, ...