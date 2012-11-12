Верстка сайта с резиной, спрайтами и js переключалками 17 страниц
Работодатель
Долго и плодотворно работал с фрилансерами на фри-ланс.ру, ушел оттуда по причине новой финансовой политики сайта.
Рейтинг моего аккаунта там
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $1000HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Компании по прокату автомобилей 10 лет. Необходимо нарисовать иконку для сайта при нажатии на которую открывается попап блок оформленный в праздничном стиле с праздничным текстом. И сверстать все это великолепие! ДОБАВИЛ ПРИМЕР ВО ВЛОЖЕНИИ!!! Необходимо что-то типо такого, ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $1000
Необходимо создать систему управления сайтом по типу http://wikimart.ru/catalog/ Основной необходимый функционал - Неограниченное количество товаров - Неограниченное количество категорий и подкатегорий, любого уровня вложенности - Каждый товар можно разместить в любое количество категорий - Настраиваемые динамические ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$560
10 баллов
10 лет назад
Работали с Иваном над достаточно непростым но интересным проектом. Связь, помощь, онлайн - все отлично! С Иваном приятно работать! Желаю развития и процветания проекту!!!
Ответный отзыв
Александр грамотный, порядочный верстальщик очень высокой квалификации. Работа выполнена отлично, мелкие правки без проблем доработаны уже после оплаты и внедрения верстки в проект. Безупречное соблюдение сроков! Бабушка не болеет, электричество не отключают, водой соседи не заливают.