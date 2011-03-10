Требуется разработчик для написания Back-end'а для Iphone App (работа с Foursquare real-time api) Подробности по email`у или в лс.
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- $250Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $200
Краткое описание: > > Приложение содержит в себе 100 фактов-приколов, одновременно на экране отображается только один факт. При запуске приложения на телефоне вначале появляется заставка на 2-3 секунды, затем появляется факт, выбранный в ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $5000
Основная идея: разработка iOS/Android приложения, для распознания лиц пользователей соц.сети в real-time видео потоке. После распознания лица пользователя данные о нем должны показываться при помощи расширенной реальности. Пример: http://www.youtube.com/watch?v=tb0pMeg1UN0 ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
Написание программы клиент-сервер для распознавания лиц. Более детально - при личном общении.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад