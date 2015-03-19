PHP Developer
Программирую на PHP,работаю с различными фреймворками,работа над проектами различной сложности
Навыки:
- Backend:
- PHP
- PDO
- Kohana
- ZEND
- YII
- FUELPHP
- PHPUnit
- Frontend:
- HTML
- CSS
- Javascript
- Jquery
- Knockoutjs
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$25
10 баллов
10 лет назад
Всегда на связи, работа была сделана качественно и в оговоренные сроки. Рекомендую как грамотного php специалиста.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик,всегда на связи,оперативно отвечает на любые возникшие вопросы
Веб-программирование
1 отзыв
$5/час
от $3
нет рейтинга