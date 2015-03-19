iznaur

Изнаур iznaur

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
PHP Developer

Программирую на PHP,работаю с различными фреймворками,работа над проектами различной сложности

Навыки:

  • Backend:
  • PHP
  • PDO
  • Kohana
  • ZEND
  • YII
  • FUELPHP
  • PHPUnit
  • Frontend:
  • HTML
  • CSS
  • Javascript
  • Jquery
  • Knockoutjs
Github:Reistlin

 

Отзывы заказчиков

sergigabyte
Сергей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Доработка по Kohana
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
student2015
Антон 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Авторизация через соц. сети + вкрутить соц. кнопки в контент
Всегда на связи, работа была сделана качественно и в оговоренные сроки. Рекомендую как грамотного php специалиста.
Прекрасный заказчик,всегда на связи,оперативно отвечает на любые возникшие вопросы
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
$5/час
от $3
нет рейтинга