Помогоите реализовать проект. Нужно при подключении к WiFi выводить рекламный баннер. WiFi точки будут раскиданы по городу так что для удобства нужно реализовать удаленное управление баннерами (Web – интерфейс). ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Имеется сайт на Joomla 1.5. Необходимо переверстать его на Joomla 3.0, сделать в 3 колонки + резиновый. pro100-remont.ru АСЯ 435949132Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Делаю сайт на Joomla 2.5 + Virtuemart 2 big-shop.in.ua/web/ Необходимо сделать следующие доработки: 1) Корзина. При попадении товаров в корзину общая ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
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Нужно расскрутиь группу Вконтакте, по определенным критериям (регион, возраст, пол) Про группу: Raspberry - бижутерия и украшения. Интернет-магазин по продаже: сережки, кольца, браслеты, кулоны, ожерелья, брошки и другое. http://vkontakte.ru/raspberry_ua ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад