izumof

Михаил Пилипенко izumof

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • WiFi - уведомление

    Помогоите реализовать проект. Нужно при подключении к WiFi выводить рекламный баннер. WiFi точки будут раскиданы по городу так что для удобства нужно реализовать удаленное управление баннерами (Web – интерфейс). ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Раскрутка группы Вконтакте

    $50

    Нужно расскрутиь группу Вконтакте, по определенным критериям (регион, возраст, пол) Про группу: Raspberry - бижутерия и украшения. Интернет-магазин по продаже: сережки, кольца, браслеты, кулоны, ожерелья, брошки и другое. http://vkontakte.ru/raspberry_ua ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад