Осторожно, клевый дизайн!

Моя основная специализация — это:

Дизайн мобильных приложений. Мобильными приложениями, для которых я разрабатываю дизайн, легко пользоваться, у них доступная навигация, продуманный интерфейс и качественное оформление. Я стараюсь вложить в разработку весь свой опыт и подхожу индивидуально к каждой задаче.

Дизайн интерфейсов. Админ-панели, дашборды, интерфейсы приложений. Тщательная проработка каждой детали, глубокое погружение в поставленную передо мной задачу.

Дизайн сайтов. От визитки и Интернет-магазина до лендинга и портала. Никаких шаблонов, все проекты разрабатываются по индивидуальным концепциям в соответствии с разработанными прототипами (если они требуются). Адаптивный дизайн подразумевает разработку макетов для десктопа, планшета и смартфона (обычно это 1280 px, 768 px и 320 px, соответственно, но мы можем выбрать с вами абсолютно любые, необходимые вам разрешения).

Также я занимаюсь:

Дизайном полиграфии. Визитки, буклеты, листовки, конверты, рекламные модули в печатные издания и т.п.

Прайс-лист

Каждый проект по-своему уникален, однако, любой заказчик хочет услышать какие-то цифры. Некие отправные точки, позволяющие ему понять, в какой ценовой категории предлагает свои услуги дизайнер. Итак:

Дизайн главной страницы — $50

Дизайн одной внутренней страницы — $15

Дизайн лендинга (7 экранов) — $70

Дизайн рекламного баннера (GIF/JPEG/PNG) — $5

Адаптив и прототипирование делаю бесплатно.

Способы оплаты

Я принимаю оплату на карту Сбербанка или на кошелек в системе Яндекс.Деньги. Если у вас нет возможности воспользоваться ни одним из этих вариантов, но вы хотите предложить мне интересный проект, — пишите! Обязательно найдем подходящее решение.