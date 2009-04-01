$250
Запустили новый проект http://magazin-strahovok.ru/. Дизайн требует доработок.
Дизайн сайтов90 заявок
Закрыт
16 лет назад
Запустили новый проект http://magazin-strahovok.ru/. Дизайн требует доработок.
Создали новый сайт http://ak-parts.ru/ по запчастям, теперь надо наполнить его продукцией. Примерно 1,5 тысячи позиций. Пишите цены и сроки
Хотим сменит логотип в шапке сайта http://remparket.info/. Бюджет 2000 р.
Ввести новые позиции в каталог товаров на сайте.
Требуется создать каталог и наполнить фотографиями на сайте http://advert-card.ru/ Обработать фото и поместить на нормальный фон. Оплата поштучная. Пишите сроки!
Требуется создать каталог и наполнить фотографиями на сайте http://advert-card.ru/ Обработать фото и поместить на нормальный фон. Оплата поштучная. Пишите сроки!
Создание сайта "с нуля". http://outreklama.ru/