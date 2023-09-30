Профессиональный веб-разработчик с более чем 6 годами опыта
Привет, меня зовут Полина, и я являюсь опытным веб-разработчиком с более чем 6 годами опыта в создании веб-сайтов и макетов. Мой опыт охватывает широкий спектр технологий и платформ, и я готова воплотить ваш проект с профессионализмом.
Опыт с различными CMS: Opencart, WordPress, Joomla
За годы работы я успешно реализовала множество проектов на CMS, таких как Opencart, WordPress и Joomla, обеспечивая гибкую настройку вашего веб-сайта.
Разработка сайтов "с нуля" любой сложности
Мой опыт в создании веб-сайтов "с нуля" позволяет мне браться за проекты любой сложности, начиная от макетов и дизайна и заканчивая оптимизацией для лучшей производительности.
Многоязычный набор навыков программирования
Я владею несколькими языками программирования, включая PHP и JavaScript (JS.react, JS.vue, JQuery), что позволяет мне создавать интерактивные веб-приложения.
Разработка макетов
Я также специализируюсь в создании эффективных макетов, обеспечивая уникальный и привлекательный дизайн для вашего проекта.
Портфолио
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