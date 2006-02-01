johncapfull

Имя: Шаповалов Евгений Вячеславович

Семейное положение: холост

Специальность: инженер-программист

Опыт работы:

- MS Visual C++ (Win API, MFC, Sockets, COM, XML) - 2 года

- Java 2 Mobile Edition (игры, сетевые приложения) - 10 месяцев

- Delphi (COM/DCOM, Active Directory, Active Directory, WMI, Сеть, XML, Нейросети) - 1 год

Навыки:

С++, Delphi, J2ME, J2EE, PHP, Assembler x86, Assembler ARM.

WinAPI (Sockets, GDI), MFC, COM/DCOM, WMI, XML, DirectX, Нейросетевые алгоритмы.

Программирование под ОС Winows 9x/NT, PalmOS, WinCE, Symbian.

Приоритетное направление - embedded-системы и мобильные устройства. Имею достаточно большой опыт разработки под КПК Palm OS, Pocket PC / Windows Mobile, Symbian смартфоны. Глубокие знания платформы Windows.

Опыт lead developer, руководство проектом.

Языки: Русский, Английский: разговорный, технический (письменный, устный)

Имею доступ в интернет из любого места (с КПК), постоянно в ICQ, выйду в ICQ по просьбе заказчика по телефону, SMS, e-mail.

Проживаю в г. Великий Новгород, имею возможность периодически ездить в СПб.

Возможен вариант временного или постоянного переезда в СПб.