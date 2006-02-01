johncapfull

Нужна готовая j2me игра для Samsung телефонов, MIDP 1 с разрешениями 128х160 или 128х128. Купим или возьмем в аренду на месяц. ICQ: 334407374
Имя: Шаповалов Евгений Вячеславович
Семейное положение: холост
Специальность: инженер-программист
Опыт работы:
- MS Visual C++ (Win API, MFC, Sockets, COM, XML) - 2 года
- Java 2 Mobile Edition (игры, сетевые приложения) - 10 месяцев
- Delphi (COM/DCOM, Active Directory, Active Directory, WMI, Сеть, XML, Нейросети) - 1 год
Навыки:
С++, Delphi, J2ME, J2EE, PHP, Assembler x86, Assembler ARM.
WinAPI (Sockets, GDI), MFC, COM/DCOM, WMI, XML, DirectX, Нейросетевые алгоритмы.
Программирование под ОС Winows 9x/NT, PalmOS, WinCE, Symbian.
Приоритетное направление - embedded-системы и мобильные устройства. Имею достаточно большой опыт разработки под КПК Palm OS, Pocket PC / Windows Mobile, Symbian смартфоны. Глубокие знания платформы Windows.
Опыт lead developer, руководство проектом.
Языки: Русский, Английский: разговорный, технический (письменный, устный)
Имею доступ в интернет из любого места (с КПК), постоянно в ICQ, выйду в ICQ по просьбе заказчика по телефону, SMS, e-mail.
Проживаю в г. Великий Новгород, имею возможность периодически ездить в СПб.
Возможен вариант временного или постоянного переезда в СПб.
- $1000Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт18 лет назад