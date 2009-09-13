Системный администратор
Web-дизайн
Верстка
Разработка
SEO
Администрирование Unix-систем
СMS: Joomla, Modx
Образование: г. Санкт-Петербург Санкт-Петербургский Городской Морской технический университет, Севмашвтуз Факультет: экономический, квалификация «Инженер-программист по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
16 лет назад
Отзывчивый и исполнительный. Приятен в общении, всем советую работать с Антоном.
Ответный отзыв
Приятно удивлен доброжелательному общению. Почаще бы таких заказчиков! :)