Системный администратор Web-дизайн Верстка Разработка SEO Администрирование Unix-систем СMS: Joomla, Modx Образование: г. Санкт-Петербург Санкт-Петербургский Городской Морской технический университет, Севмашвтуз Факультет: экономический, квалификация «Инженер-программист по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»

Я против войны в Украине !