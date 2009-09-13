jonimant

Антон jonimant

 
47 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Системный администратор

Web-дизайн

Верстка

Разработка

SEO

Администрирование Unix-систем

СMS: Joomla, Modx

Образование: г. Санкт-Петербург Санкт-Петербургский Городской Морской технический университет, Севмашвтуз Факультет: экономический, квалификация «Инженер-программист по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»

Портфолио

Отзывы заказчиков

unfon
Амир 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
16 лет назад
Срочно! FreeBSD - ошибка "Segmentation fault".
Отзывчивый и исполнительный. Приятен в общении, всем советую работать с Антоном.
Приятно удивлен доброжелательному общению. Почаще бы таких заказчиков! :)
Ответный отзыв