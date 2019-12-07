два вида роликов 1 длинные мини сериалы 20-30 мин горизонтальный формат 1920х1080 2 короткие до 15-60 сек вертикальный формат 1080х1920 в идеале - если вы сами играете в minecraft если можете придумать сценарий - отлично если нет - он будет предоставлен смотрите примеры длинные https://youtu.be/vePdQ9IirMY https://youtu.be/w8vi6a0KxIA https://youtu.be/GEzPsF32Bas короткие https://youtu.be/_Zx4cKupWTI https://youtu.be/tQYqj-lzs5Q https://youtu.be/TWiczfESmU8 объем ...