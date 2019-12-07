для дизайнеров начинающего и среднего уровня Задачи делать карточки для WILDBERRIES по подробному ТЗ 10 товаров по 3 баннера в каждой разрешение 900 х 1200 итого 30 баннеров Навыки: умеете работать в FIGMA \ Photoshop образцы работ (что на выходе) https://disk.yandex.ru/d/Xfqy_lgE94zhPQ просьба прислать ...
Евгений Иванченко jonson83jonson83
- Баннеры32 заявкиЗакрыт2 года назад
два вида роликов 1 длинные мини сериалы 20-30 мин горизонтальный формат 1920х1080 2 короткие до 15-60 сек вертикальный формат 1080х1920 в идеале - если вы сами играете в minecraft если можете придумать сценарий - отлично если нет - он будет предоставлен смотрите примеры длинные https://youtu.be/vePdQ9IirMY https://youtu.be/w8vi6a0KxIA https://youtu.be/GEzPsF32Bas короткие https://youtu.be/_Zx4cKupWTI https://youtu.be/tQYqj-lzs5Q https://youtu.be/TWiczfESmU8 объем ...Анимация4 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, вот ТЗ для дизайна обложки для девушки-дизайнера дизайн один, требования соц сетей разные [b]Вконтакте [/b] 1) вертикальная 1080 х 1920 для мобильных размер jpg до 100 кб формат jpg + psd 2) горизонтальная 1590 х 400 для ПК размер jpg до 100 кб формат ...Баннеры13 заявокЗакрыт4 года назад