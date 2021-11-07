Дизайн сайтов

UX&UI дизайн

Доброго времени суток,

Меня зовут Юлия и я начинающий web дизайнер.

Я разрабатываю дизайн сайтов разного типа. С моими работами Вы можете ознакомиться в моем портфолио.

Для меня это новое увлечение , которому я отдаю все свое внимание и готова набираться опыта и быть полезной.

Я стараюсь уделять внимание каждой детали и элементу,а так же отнестить к работе с полной ответственностью.

Мои навыки:

Figma

Adobe Photoshop

Marvel