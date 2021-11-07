Дизайн сайтов
UX&UI дизайн
Доброго времени суток,
Меня зовут Юлия и я начинающий web дизайнер.
Я разрабатываю дизайн сайтов разного типа. С моими работами Вы можете ознакомиться в моем портфолио.
Для меня это новое увлечение , которому я отдаю все свое внимание и готова набираться опыта и быть полезной.
Я стараюсь уделять внимание каждой детали и элементу,а так же отнестить к работе с полной ответственностью.
Мои навыки:
- Figma
- Adobe Photoshop
- Marvel
- Дизайн Лендингов
- Дизайн сайты-визитки
- Дизайн интернет магазинов
Портфолио
- Визуал для инстаграма53 просмотра
- Дизайн визитки для визажиста66 просмотров
- Концепт дизайн для авио компании46 просмотров
- Дизайн сайта для свадебного салона56 просмотров
- Дизайн сайта для фотографа46 просмотров
- Дизайн для дома отдыха42 просмотра
- Travel landing30 просмотров