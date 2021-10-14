jurikurdyumov

Суть проекта - админка которая создает и управляет несколькими другими сайтами. пример сайтов, которые должна создавать админка: https://sport.eurodo.co.uk/opinion-eu/ https://craft.eurodo.co.uk/opinion/ https://ezmatcha.com/opinion/ Верстка уже есть, нужно сделать так, чтобы верстка работала + настроить авторизацию пользователя Детали сброшу откликнувшимся