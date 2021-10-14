jurikurdyumov

Курдюмов Юрий jurikurdyumov

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Внести изменения в верстку php + JS

    Нужно внести пару изменений в верстку php + JS: 1.Настроить добавление/удаление чек боксов. 2.Настроить добавление/удаление товара. Подробности скину откликнувшимся.

    PHP
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Проект на php и mysql

    Суть проекта - админка которая создает и управляет несколькими другими сайтами. пример сайтов, которые должна создавать админка: https://sport.eurodo.co.uk/opinion-eu/ https://craft.eurodo.co.uk/opinion/ https://ezmatcha.com/opinion/ Верстка уже есть, нужно сделать так, чтобы верстка работала + настроить авторизацию пользователя Детали сброшу откликнувшимся

    PHPMySQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад