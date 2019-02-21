Нужно сделать мелкие правки по сайту (вёртска, адаптив, функционал). Оплата сдельная и по-этапная, без предоплаты. По всем вопросам обращаться в скайп
Системы управления (CMS)4 заявки
Закрыт
4 года назад
Нужно сделать мелкие правки по сайту (вёртска, адаптив, функционал). Оплата сдельная и по-этапная, без предоплаты. По всем вопросам обращаться в скайп
Необходимо добавить компонент скидок и возможность оформления без регистрации, подробнее в ТЗ. Оплата поэтапная. Укажите сразу срок исполнения и стоимость. За подробностями в скайп k909421