Привет! Я твой дизайнер.
Создаю фирменный стиль, верстаю лендинги, делаю иллюстрации и анимации. Мое портфолио можно посмотреть здесь: http://k.vlv.k.tilda.ws/ Если у тебя есть задание для меня - пиши, буду рада сотрудничеству.
Портфолио
- Фирменный стиль центра здоровьяАМИКУС82 просмотра
- Лого и патерны для театра КРИК106 просмотров
- Иконок для инстаграм центра здоровья АМИКУС.69 просмотров
- Презентация для платформы ЯШАРЮ.88 просмотров
- Иллюстрации в программе Illustrator.80 просмотров
- Логотипы для телеграф платформ.76 просмотров
- Создание иллюстраций в Procreate.58 просмотров
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#436
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#442
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $100от 5 дней
#454
Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#1216
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $30от 5 часов
#1509