k_vkv_k

Ксюша Воловик k_vkv_k

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Привет! Я твой дизайнер.

Создаю фирменный стиль, верстаю лендинги, делаю иллюстрации и анимации. Мое портфолио можно посмотреть здесь: http://k.vlv.k.tilda.ws/ Если у тебя есть задание для меня - пиши, буду рада сотрудничеству.

Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#436
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#442
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $100от 5 дней
#454
Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#1216
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $30от 5 часов
#1509