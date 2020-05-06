Привет! Я твой дизайнер.

Создаю фирменный стиль, верстаю лендинги, делаю иллюстрации и анимации. Мое портфолио можно посмотреть здесь: http://k.vlv.k.tilda.ws/ Если у тебя есть задание для меня - пиши, буду рада сотрудничеству.