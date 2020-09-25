kalina_tatiana

Татьяна Калина kalina_tatiana

 
27 летУкраина/Запорожье
4 года на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей