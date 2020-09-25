kalina_tatiana

Что нам нужно: - как минимум предоставить консультацию по поводу времени и стоимости разработки + стек; - как максимум не нужно под ключ, почасово, на парт-тайм сделать игру - у нас уже есть дизайны ...
Разработка игр5 заявок
Закрыт
год назад
Что нам нужно: - как минимум предоставить консультацию по поводу времени и стоимости разработки + стек; - как максимум не нужно под ключ, почасово, на парт-тайм сделать игру - у нас уже есть дизайны ...
Нужно создать мобильное приложение, есть ТЗ - вышлю потенциальному исполнителю. Сотрудничество с компаниями не интересует! Отклики рассматриваю только с примерами работ.