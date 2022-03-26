kalistratov

Здравствуйте! Требуется разработать скрипт CURL, зеркальная загрузка сайта, который бы загружал сайт с помощью библиотеки CURL, изменял HTML. Суть проекта: - Пользователь переходит по нашей ссылке - Загружается сайт как у донора - Пользователь авторизовывается - Пользователю выдается сайт как ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется в короткие сроки и за небольшие деньги доработать простого бота автопродаж или адаптировать готового бота. Сейчас бот работает как нужно, только в начале бот работает так: нажимаем на старт, выбираем категорию, выбираем товар, выбираем ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Приветствую! Нужно отрерайтить текст и грамотно оформить со сленговыми словами, абзацами, заголовками 5 шт. по 3000-4000 симв. (если статья меньшего количества символов, тогда нужно дотянуть минимум до 3000 симв). НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯКИ ЕСЛИ ВЫ НЕ РАБОТАЕТЕ С ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
Приветствую! Требуется качественный рерайтинг с ключевыми словами, абзацами, заголовками 5 шт. по 3000-4000 симв. (если статья меньшего количества символов, тогда нужно дотянуть минимум до 3000 симв). Тематика: криптовалюта, тайны интернета Текст должен быть понятным, не в официальном ...Рерайтинг35 заявокЗакрыт2 года назад
Приветствую! Требуется качественный рерайтинг с ключевыми словами, абзацами, заголовками 5 шт. по 3000-4000 симв. (если статья меньшего количества символов, тогда нужно дотянуть минимум до 3000 симв). Тематика: криптовалюта, тайны интернета Текст должен быть понятным, не в официальном стиле, ...Рерайтинг13 заявокЗакрыт2 года назад