kalistratov

Роман kalistratov

 
39 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание скрипта CURL | Зеркальная загрузка сайта

    Здравствуйте! Требуется разработать скрипт CURL, зеркальная загрузка сайта, который бы загружал сайт с помощью библиотеки CURL, изменял HTML.  Суть проекта: - Пользователь переходит по нашей ссылке - Загружается сайт как у донора - Пользователь авторизовывается  - Пользователю выдается сайт как ...

    HTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Телеграм бот автопродаж доработка

    Требуется в короткие сроки и за небольшие деньги доработать простого бота автопродаж или адаптировать готового бота. Сейчас бот работает как нужно, только в начале бот работает так: нажимаем на старт, выбираем категорию, выбираем товар, выбираем ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Рерайт текста

    Приветствую! Нужно отрерайтить текст и грамотно оформить со сленговыми словами, абзацами, заголовками 5 шт. по 3000-4000 симв. (если статья меньшего количества символов, тогда нужно дотянуть минимум до 3000 симв). НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯКИ ЕСЛИ ВЫ НЕ РАБОТАЕТЕ С ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Рерайт текстов на сомнительную тематику

    Приветствую! Требуется качественный рерайтинг с ключевыми словами, абзацами, заголовками 5 шт. по 3000-4000 симв. (если статья меньшего количества символов, тогда нужно дотянуть минимум до 3000 симв). Тематика: криптовалюта, тайны интернета Текст должен быть понятным, не в официальном ...

    Рерайт текста
    Рерайтинг35 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Рерайтинг текста 5 шт.

    Приветствую! Требуется качественный рерайтинг с ключевыми словами, абзацами, заголовками 5 шт. по 3000-4000 симв. (если статья меньшего количества символов, тогда нужно дотянуть минимум до 3000 симв).  Тематика: криптовалюта, тайны интернета Текст должен быть понятным, не в официальном стиле, ...

    Рерайтинг13 заявок
    Закрыт
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
MrsCheeks
43 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
$6
10 баллов
2 года назад
Рерайт текста
Четкое тз, отличный заказчик!
Все супер! Рекомендую!
Ответный отзыв