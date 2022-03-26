kalistratov

Приветствую! Нужно отрерайтить текст и грамотно оформить со сленговыми словами, абзацами, заголовками 5 шт. по 3000-4000 симв. (если статья меньшего количества символов, тогда нужно дотянуть минимум до 3000 симв). НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯКИ ЕСЛИ ВЫ НЕ РАБОТАЕТЕ С ...