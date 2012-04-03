Анна Алякина kalyaka_86regkalyaka_86reg
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Тексты, статьи, копирайт, рерайт, редактирование
ICQ 329-153-984
e-mail: [email protected]
21 год,
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Основное портфолио: http://freelance.ru/users/kalyaka_86reg/ + большой портфель работ.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Штукатурка как средство защиты.172 просмотра
- Нет предела совершенству157 просмотров
- Статья по туризму в свободной форме153 просмотра
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Редактирование и Корректура
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