kapitanchik777

Ольга kapitanchik777

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Поиск информации

    Задача: Искать в интернете точную и достоверную информацию о роддомах. Найденные материалы должны содержать конкретную и актуальную информацию не позднее 2014 года. Что именно нужно: Название роддома: полное название Роддома; ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать сайт

    Нужно сделать сайт каталог частных мастеров. Чтоб сайт был легкий в использовании, чтобы я могла сама добавлять на сайт контент. + чтобы люди могли регистрироваться и создавать свои анкеты. К примеру как на этом сайте: ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Фото фасада

    Для жителей города Барнаул!!! Нужны фото фасада зданий роддомов со входной дверью и вывеской если будет города Барнаула. А именно: - КБУЗ «Перинатальный центр Алтайского края», (Краевой родильный дом ...

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать сайт

    Работа только для профессионалов!!! Нужно сделать качественный и удобный сайт, тематика (роды, материнство).Информационный сайт, плюс на сайте будет форум и барахолка, как общий так и по городам, как на авито к примеру. Нужен сайт на ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Раскрутка публичной странницы ВК, привлечение подписчиков

    Нужно привлечь реальных подписчиков, женщин возраст от 23. Публичная страница для мам https://vk.com/ladymamavk. Очень интересует реклама прямо в сообществах с похожей тематикой, какие цены на ваши услуги. И какие методы продвижения можете предложить?

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Придумать название для паблика

    Придумать уникальное и короткое название для паблика. Паблик рассчитан для мам, смысл паблика, чтобы мамы не забывали, что они не только мамы, но в первую очередь женщины. https://vk.com/publichappymom__healthychildren. Мое название мне не нравится. Жду ваших ...

    Нейминг и Слоганы11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание вирусного поста

    Необходимо создать вирусный пост для прироста аудитории, публичная страница https://vk.com/publichappymom__healthychildren; Нужно что-то новое, то что заинтересует женщин в декрете. Жду ваши предложения, сроки и расценки

    Нейминг и Слоганы4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Megen
Елена 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$8
10 баллов
10 лет назад
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Четко поставленная задача, проблем со связью не возникло, хороший заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!