kapitanchik777

Задача: Искать в интернете точную и достоверную информацию о роддомах. Найденные материалы должны содержать конкретную и актуальную информацию не позднее 2014 года. Что именно нужно: Название роддома: полное название Роддома; ...
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать сайт каталог частных мастеров. Чтоб сайт был легкий в использовании, чтобы я могла сама добавлять на сайт контент. + чтобы люди могли регистрироваться и создавать свои анкеты. К примеру как на этом сайте: ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт10 лет назад
Для жителей города Барнаул!!! Нужны фото фасада зданий роддомов со входной дверью и вывеской если будет города Барнаула. А именно: - КБУЗ «Перинатальный центр Алтайского края», (Краевой родильный дом ...Фотосъемканет заявокЗакрыт10 лет назад
Работа только для профессионалов!!! Нужно сделать качественный и удобный сайт, тематика (роды, материнство).Информационный сайт, плюс на сайте будет форум и барахолка, как общий так и по городам, как на авито к примеру. Нужен сайт на ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно привлечь реальных подписчиков, женщин возраст от 23. Публичная страница для мам https://vk.com/ladymamavk. Очень интересует реклама прямо в сообществах с похожей тематикой, какие цены на ваши услуги. И какие методы продвижения можете предложить?Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт10 лет назад
Придумать уникальное и короткое название для паблика. Паблик рассчитан для мам, смысл паблика, чтобы мамы не забывали, что они не только мамы, но в первую очередь женщины. https://vk.com/publichappymom__healthychildren. Мое название мне не нравится. Жду ваших ...Нейминг и Слоганы11 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать вирусный пост для прироста аудитории, публичная страница https://vk.com/publichappymom__healthychildren; Нужно что-то новое, то что заинтересует женщин в декрете. Жду ваши предложения, сроки и расценкиНейминг и Слоганы4 заявкиЗакрыт10 лет назад