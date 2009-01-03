Нужно соорудить на PHP скрипт тотализатора . Возможности 1. Регистрация пользователей Редактирование , бан , всё как положено 2. Создание статических страниц и вывод новостей . Тут подойдёт движок DLE к примеру .... 3. Пополнение счета и съём денег Всё в ...
- $100Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
В целях выяснения примерной цены даю это объявление . Если понравятся условия то готов на развитие идеи Нужно создать (не знаю как по русски то назвать это ) систему блогов , хостинг блогов + дополнительный ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно прогнать 5-7 сайтов по каталогам . 1 сайт по западным каталогам Оплата после выполнения заказа Оптимально 5 дол за минимум 3000 каталогов (автоматическая регистация)Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Ищу возможность создания новостного сайта Требования : 1. Простота в дальнейшей установке на любой хостинг 2. Желательно PHP 3. Быстрая и лёгкая смена дизайна 4. Добавление новостей на сайт с использованием RSS и других каналов 5. Добавление RSS ...Веб-программирование20 заявокЗакрыт15 лет назад