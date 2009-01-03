kappara

Alex Kappara kappara

 
46 летИзраиль/Хайфа
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Скрипт тотализатора

    $100

    Нужно соорудить на PHP скрипт тотализатора . Возможности 1. Регистрация пользователей Редактирование , бан , всё как положено 2. Создание статических страниц и вывод новостей . Тут подойдёт движок DLE к примеру .... 3. Пополнение счета и съём денег Всё в ...

    PHPDLE
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Блог+букмекер

    $250

    В целях выяснения примерной цены даю это объявление . Если понравятся условия то готов на развитие идеи Нужно создать (не знаю как по русски то назвать это ) систему блогов , хостинг блогов + дополнительный ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Прогон сайта по каталогм

    Нужно прогнать 5-7 сайтов по каталогам . 1 сайт по западным каталогам Оплата после выполнения заказа Оптимально 5 дол за минимум 3000 каталогов (автоматическая регистация)

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Новостной сайт

    $100

    Ищу возможность создания новостного сайта Требования : 1. Простота в дальнейшей установке на любой хостинг 2. Желательно PHP 3. Быстрая и лёгкая смена дизайна 4. Добавление новостей на сайт с использованием RSS и других каналов 5. Добавление RSS ...

    PHPНовости для сайтаDLE
    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад