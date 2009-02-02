Нужен скрипт авто заполнения к textbox'y , который предлагает варианты из бд. Как сейчас сделано в Яндексе, например... вводятся несколько букв в textbox, а под ним в select'e (?) выскакивают предлагаемые варианты поисковых запросов, выбрать ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
МиниАтс ведет лог звонков по COM порту с помощью своей утилиты в текстовый файл (фиксированная ширина колонок). Необходимо периодически открывать этот текстовой файл и добавлять новые строки в БД.Базы данных14 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужны качественные фотографии для строительного сайта, требования следующие: урбанистическая современная городская архитектура, небоскребы дневной и ночной вид ширина - максимальная, от 1024 px (под резиновую верстку) высота - приблизительно 200-250 (возможно больше, меньше не желательно) сайт строгий, цветовая гамма - ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Preg_replace("/\r|\n/", " ", $var) нужно рег. выражение такого плана - чтобы вырезало концы строк из переменной, но не трогало текст внутриВеб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад