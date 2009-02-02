karnv

Karen Arapetyan karnv

 
47 лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Автозаполнение список вариантов из бд к textbox'y

    Нужен скрипт авто заполнения к textbox'y , который предлагает варианты из бд. Как сейчас сделано в Яндексе, например... вводятся несколько букв в textbox, а под ним в select'e (?) выскакивают предлагаемые варианты поисковых запросов, выбрать ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Текстовой time-log в MySQL БД

    МиниАтс ведет лог звонков по COM порту с помощью своей утилиты в текстовый файл (фиксированная ширина колонок). Необходимо периодически открывать этот текстовой файл и добавлять новые строки в БД.

    MySQL
    Базы данных14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Заглавная картинка для строительного сайта

    Нужны качественные фотографии для строительного сайта, требования следующие: урбанистическая современная городская архитектура, небоскребы дневной и ночной вид ширина - максимальная, от 1024 px (под резиновую верстку) высота - приблизительно 200-250 (возможно больше, меньше не желательно) сайт строгий, цветовая гамма - ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад