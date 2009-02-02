Нужен скрипт авто заполнения к textbox'y , который предлагает варианты из бд. Как сейчас сделано в Яндексе, например... вводятся несколько букв в textbox, а под ним в select'e (?) выскакивают предлагаемые варианты поисковых запросов, выбрать ...