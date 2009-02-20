Заглавная картинка для строительного сайта

Данные условия изменены. прочтите сперва дополнение. Для опернсорсного плагина необходимо создать несколько иконок , все иконки должны быть выполены в стиле WP 2.7 (см добаленые картинки). О плагине - WP Multilingual реализует мультиязычность в WP. текущяя ...
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Нужны качественные фотографии для строительного сайта, требования следующие:
урбанистическая современная городская архитектура, небоскребы
дневной и ночной вид
ширина - максимальная, от 1024 px (под резиновую верстку)
высота - приблизительно 200-250 (возможно больше, меньше не желательно)
сайт строгий, цветовая гамма - черно-бело-красная + немного желтого/золотистого цвета - нужно чтобы картинка вписалась в такой стиль (ч/б фотки не интересуют!)
присылайте уменьшенные варианты (или ссылки) на почту karnv at list . ru с указанием конкретной цены за оригинал
куплю несколько понравившихся вариантов (день+ночь).
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