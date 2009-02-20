Заглавная картинка для строительного сайта

# 1 — $

Нужны качественные фотографии для строительного сайта, требования следующие:

урбанистическая современная городская архитектура, небоскребы

дневной и ночной вид

ширина - максимальная, от 1024 px (под резиновую верстку)

высота - приблизительно 200-250 (возможно больше, меньше не желательно)

сайт строгий, цветовая гамма - черно-бело-красная + немного желтого/золотистого цвета - нужно чтобы картинка вписалась в такой стиль (ч/б фотки не интересуют!)

присылайте уменьшенные варианты (или ссылки) на почту karnv at list . ru с указанием конкретной цены за оригинал

куплю несколько понравившихся вариантов (день+ночь).