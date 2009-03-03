Картинка для проекта

Требуются от вас примерные цены и ссылки на портфолио, желательно чтоб сразу несколько людей выполняющих какое либо действие было на картинке и примерную стоимость за одну такую картинку. Пример hххp://www.famous-comics.com/index.html?wmlink=1 укажите стоимость обязательно!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1-я картинка: Человечки начинают бежать на старте, один человечек (его как-то нужно выделить среди остальных) находится чуть впереди.
2-я картинка: 1 (наш) человечек первым приходит к финишу пересекая красную ленточку, остальные находятся далеко сзади.
Основные цвета: Серый, синий.
Человечки в костюмах. Нашего спринтера сделать выделяющимся, подтянутым, остальных человечков сделать чуток невзрачными.
будут еще 2 картинки, они будут после этих двух.
в приложении стиль изображений, которые нравятся
Называйте бюджет за первые 2 картинки
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