Картинка для проекта

1-я картинка: Человечки начинают бежать на старте, один человечек (его как-то нужно выделить среди остальных) находится чуть впереди.

2-я картинка: 1 (наш) человечек первым приходит к финишу пересекая красную ленточку, остальные находятся далеко сзади.

Основные цвета: Серый, синий.

Человечки в костюмах. Нашего спринтера сделать выделяющимся, подтянутым, остальных человечков сделать чуток невзрачными.

будут еще 2 картинки, они будут после этих двух.

в приложении стиль изображений, которые нравятся

Называйте бюджет за первые 2 картинки