Перерисовать небольшое здание

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки648 просмотров
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Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Требуется срочно технический дизайнер или иллюстратор для несложной работы – перерисовать небольшое здание.

Здание несложное, но имеет небольшие дефекты, и поэтому при его перерисовки их быть не должно и здание должно получиться очень красивым, чтобы после того, как посетитель увидел это здание, СРАЗУ ЖЕ решил в него прийти.

Здание состоит из двух этажей, и громадность сооружения тут не пахнет, но даже, несмотря на это вам нужно перерисовать здание так, чтобы получилось красиво, элитно и дорого!

Итак, фотография здания прикреплена чуть ниже, но если мы с выбранным исполнителем начнем работать, я дам ему больше фотографий для четкости отрисовки.

Снизу я прикрепил, 3 фотографии, пример как я хочу, чтобы было обрисовано здание.

Опять же все подробности во время работы.

От Вас в предложении требуется написать стоимость и сроки. Насчет стоимости, здание несложное и небольшое. Выбирать будут по портфолио, поэтому сразу ссылку на ваши работы именно в этой области.

P.S. Многие говорят, что здание компании на сайте это несерьезно, Вашей задачей будет их переубедить, то есть сделать офигенное творение. =)

Насчет цен народ, не перегибайте!

15 лет назад
mc_janik
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Leloo
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$50
2 дня
Елена, огромное спасибо за хорошую работы по обрисовке здания. Ваша работа – это стиль, простота и креатив. Ничего более клиенту, на мой взгляд, не требуется. Еще раз спасибо Вам. Думаю, мы продолжим наше с Вами сотрудничество.
Приятно работать с таким заказчиком. Были предоставлены все необходимые материалы для отрисовки. Быстрая оплата. Ответственный человек. Была рада сотрудничеству.
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