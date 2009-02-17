Персонаж для конкурса Хип-Хоп исполнителей

Необходимо нарисовать красивый план поселка, схема прилагается Пока не определились просто рисунок или интерактивный, так что предложения можно по 2-м рисункам. Дополнение: есть 2-а варианта, выберем один. 1) HTML с всплывающими блоками подсказками при наведении мышки (хотелось бы ...
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Для проведения батла (конкурса) молодых рэп-исполнителей «Южный батл» требуется придумать и изобразить персонаж - символ батла (конкурса). Должен символизировать рэпера, должен вызывать симпатию и расположение к себе. Необязательно должен являться человекоподобным. Включите фантазию.
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