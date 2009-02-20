WP Multilingual Icons Pack

Данные условия изменены. прочтите сперва дополнение.

Для опернсорсного плагина необходимо создать несколько иконок , все иконки должны быть выполены в стиле WP 2.7 (см добаленые картинки).

О плагине - WP Multilingual реализует мультиязычность в WP. текущяя версия біла сделана для старіх систем и не очень то иконки поддеерживает (2.3 - 2.5), новая может использовать и искользует иконку для реадктора (2.6) в 2.7 поменялися интерфейс самого ВП, потмоу нам нужны обновки.

1) иконка для редактора (16x16) пнг цветная 1 штука (реализует переключение языков)

2) пак для глобальных иконок - 2 штуки

3) пак для тулбарных иконок - 4 штуки.

вариант A-Я для переключателя прошу не предлагать. процент пользователй из бывшего ссср около 2%

важно

- соблюдать цветовую схему и размеры в пунках 2 и 3

- соблюдать размеры в пункте 1, схема должна смотрется нормально на

желательно что бы вы понимали для чего вы делаете иконку (ну использовали вордпрес хотя бы).

требования

- иконка у вас в портфолио появится только после релиза плагина и обратным линком если линки у вас в портфолио прусмотрены.

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