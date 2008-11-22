kastoff

Alex Kastoff kastoff

 
54 годаРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Копипаст

    Копипаст тематическими статьями с других сайтов. Разделы: Программы --------------------------------------------- Безопастность Игры Интернет Графика Мультимедиа Система Утилиты 200 - статей, размещаете тематическую статью с другого сайта (сайты ищете сами) Дизайн --------------------------------------------------------- Графика Реклама Фото Стиль Wallpapers 200 - статей, размещаете тематическую статью с другого сайта (сайты ищете сами) Мобимир ------------------------------------------------------------ Гаджеты Телефоны Модинг Необычное Прототипы 200 - статей, размещаете тематическую статью с другого ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение сайта

    1. Надо прогнать сайт по русскоязычным Соц.Закладкам. оставляем количество закладок и цену 2. Надо прогнать сайт по англоязычным Соц.Закладкам. оставляем количество закладок и цену 3. Нужно 300 ссылок на сайт, в виде комментариев на блогах, сайтах, форумах ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Востановить валидность

    Есть сайт http://kastoff.ru нужно восстановить валидность хочу получить чистую валидную верстку, жду предложений в приват :)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужно сделать копию на DataLife Engine

    $250

    Есть сайт http://www.emblematiq.com нужно сделать почти точную копию на движке DataLife Engine, единственное цветовая гамма должна быть более светлой, остальное расскажу после появления желающего заработать, будет использоваться как блог

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
sajkun
41 годГрузия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
0 баллов
15 лет назад
Востановить валидность
На 17:36 19.12.2008г. время моссковское я не получил оплату. Заказ принят уже неделю назад. Заказчик четырежды обещал оплатить ко все новому и новому сроку, после чего пропал.
Молодец! Работает качественно, даже я уже готов был сдаться, нет, выправил все в чистом виде, постоянно держит контакт, шлет обновления как только выправит. РЕКОМЕНДУЮ! Работайте с ним и наслаждайтесь его мастерством!!!
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