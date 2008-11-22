Копипаст тематическими статьями с других сайтов. Разделы: Программы --------------------------------------------- Безопастность Игры Интернет Графика Мультимедиа Система Утилиты 200 - статей, размещаете тематическую статью с другого сайта (сайты ищете сами) Дизайн --------------------------------------------------------- Графика Реклама Фото Стиль Wallpapers 200 - статей, размещаете тематическую статью с другого сайта (сайты ищете сами) Мобимир ------------------------------------------------------------ Гаджеты Телефоны Модинг Необычное Прототипы 200 - статей, размещаете тематическую статью с другого ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт15 лет назад
1. Надо прогнать сайт по русскоязычным Соц.Закладкам. оставляем количество закладок и цену 2. Надо прогнать сайт по англоязычным Соц.Закладкам. оставляем количество закладок и цену 3. Нужно 300 ссылок на сайт, в виде комментариев на блогах, сайтах, форумах ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть сайт http://kastoff.ru нужно восстановить валидность хочу получить чистую валидную верстку, жду предложений в приват :)HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $250
Есть сайт http://www.emblematiq.com нужно сделать почти точную копию на движке DataLife Engine, единственное цветовая гамма должна быть более светлой, остальное расскажу после появления желающего заработать, будет использоваться как блогСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
0 баллов
15 лет назад
На 17:36 19.12.2008г. время моссковское я не получил оплату. Заказ принят уже неделю назад. Заказчик четырежды обещал оплатить ко все новому и новому сроку, после чего пропал.
Ответный отзыв
Молодец! Работает качественно, даже я уже готов был сдаться, нет, выправил все в чистом виде, постоянно держит контакт, шлет обновления как только выправит. РЕКОМЕНДУЮ! Работайте с ним и наслаждайтесь его мастерством!!!