katya65

Катя katya65

 
29 летУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей