ТЗ для інтернет-магазину "Hotpol.net" [url=https://hotpol.net/]https://hotpol.net/[/url] ТЕХНІЧНІ ПОДРОБИЦІ: Opencart Версія ocStore 2.1.0.2.1 шаблон Fastor: Computer 4. ЦІЛІ Додати українську мовну версію на сайт. Детальний ТЗ: https://docs.google.com/document/d/17pnWWQXUMJyuj-hins5m4gb8NfUeVwpw6IqhTdrXzuA/edit?usp=sharing
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
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Сайт: [url=https://hotpol.net/]https://hotpol.net/ [/url] Движок [url=http://myopencart.com/]ocStore[/url] © 2009-2023 Версія ocStore 2.1.0.2.1 Шаблон: Fastore Скоріше всього проблема в старих бібліотеках Java Script, (див. скрін). Потрібно оновити бібліотеки. Чи напишіть ваш варіант виправлення даної проблеми. Чому і із-за чого виникла дана проблема (знайти причину) ? Cкільки це будет ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 месяцев назад