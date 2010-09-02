Необходимо с нуля переделать интерфейс и дизайн сайта, оставив лишь только зеленый цвет. Адрес нашего сайта http://kavicom.ru Перед тем как мы выберем исполнителя, хотелось бы увидеть, как вы себе представляете решение проблемы по переработке интерфейса с ...