Необходимо с нуля переделать интерфейс и дизайн сайта, оставив лишь только зеленый цвет. Адрес нашего сайта http://kavicom.ru Перед тем как мы выберем исполнителя, хотелось бы увидеть, как вы себе представляете решение проблемы по переработке интерфейса с ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $2500Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Был куплен дизайн для нашего сайта, но в нем мало отрисовано различных элементов, только общий вид. Необходимо нарисовать и сверстать все блоки и элементы сайта, исходя из стиля, купленного нами дизайна. сайт: http://kavicom.ru Оплата Webmoney.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Собственно ТЗ: Есть карта города в формате jpg. Нужно ее привязать к API яндекса или гугла. Основные требования: - Масштабирование - Нужен интерфейс для добавления меток, которые будут заноситься в нашу базу данных. - Метки будут отображаться на карте ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
13 лет назад
Хороший заказчик, была чётко поставлена задача, оплата была незамедлительной. Рад был сотрудничать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень ответственный человек, который взялся за очень не простой проект и выполнил его до конца. Было приятно работать.