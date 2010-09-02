kavicom

Алексей kavicom

 
49 летРоссия/Старый Оскол
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Переработать дизайн и интерфейс интернет-портала

    $2500

    Необходимо с нуля переделать интерфейс и дизайн сайта, оставив лишь только зеленый цвет. Адрес нашего сайта http://kavicom.ru Перед тем как мы выберем исполнителя, хотелось бы увидеть, как вы себе представляете решение проблемы по переработке интерфейса с ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно доделать шаблон сайта

    Был куплен дизайн для нашего сайта, но в нем мало отрисовано различных элементов, только общий вид. Необходимо нарисовать и сверстать все блоки и элементы сайта, исходя из стиля, купленного нами дизайна. сайт: http://kavicom.ru Оплата Webmoney.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно привязать карту к Яндекс или Гугл API

    Собственно ТЗ: Есть карта города в формате jpg. Нужно ее привязать к API яндекса или гугла. Основные требования: - Масштабирование - Нужен интерфейс для добавления меток, которые будут заноситься в нашу базу данных. - Метки будут отображаться на карте ...

    Flash
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
NetSolutions
Моисеенко 
34 годаЛатвия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Нужно привязать карту к Яндекс или Гугл API
Хороший заказчик, была чётко поставлена задача, оплата была незамедлительной. Рад был сотрудничать. Рекомендую!
Очень ответственный человек, который взялся за очень не простой проект и выполнил его до конца. Было приятно работать.
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