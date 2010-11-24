Нужны несколько диаграмм для нашего приложения "Домашняя бухгалтерия". Нужно с помощью http://www.highcharts.com/products/highcharts сделать диаграммы на HTML. Каждая диаграмма должна представлять собой один html файл, в нем должны быть данные и отрисовка диаграммы, все нужные (общие для всех ...