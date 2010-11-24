keepsoft

Павел keepsoft

 
49 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Баннер для сайта

    1. Анимированный GIF: 560х315 - Тексты взять со старого баннера (18years.gif - приложен) 2. Анимированный GIF в трех размерах: 240x365; 780x198+фон 1x198; 210x200 - Тексты взять со старого баннера (18years.gif - приложен) + текст: Скидка 30% На всех баннерах: - ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Диаграммы в HTML

    Нужны несколько диаграмм для нашего приложения "Домашняя бухгалтерия". Нужно с помощью http://www.highcharts.com/products/highcharts сделать диаграммы на HTML. Каждая диаграмма должна представлять собой один html файл, в нем должны быть данные и отрисовка диаграммы, все нужные (общие для всех ...

    HTMLCSS
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Автоматизировать готовый WAP-сайт

    Наш WAP-сайт простенький и уже работает (http://www.keepsoft.ru/wap/). Нам нужно его автоматизировать в плане подсовывания посетителю нужного дистрибутива нашей программы, в зависимости от того, с какого девайса пришли на сайт. 1. При входе на страницу нужно определить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Баннер для сайта
Все отлично. Хороший заказчик с интересным проектом. Рекомендую!
Работа выполнена качественно и в срок.
Ответный отзыв
ewolf
Павел 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Автоматизировать готовый WAP-сайт
Приятно было работать, хороший заказчик. Четко поставил задание, принимал участие в отладке. Своевременно оплатил. Рекомендую.
Спасибо за работу! Быстро и качественно!
Ответный отзыв