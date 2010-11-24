1. Анимированный GIF: 560х315 - Тексты взять со старого баннера (18years.gif - приложен) 2. Анимированный GIF в трех размерах: 240x365; 780x198+фон 1x198; 210x200 - Тексты взять со старого баннера (18years.gif - приложен) + текст: Скидка 30% На всех баннерах: - ...
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$25
выплачено фрилансерам
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заказов с исполнителем
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- Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен сплеш (экранная заставка-картинка), который будет показываться на экране в момент запуска приложения.Дизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть 2 небольших скрипта, которые необходимо оптимизировать.Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужны несколько диаграмм для нашего приложения "Домашняя бухгалтерия". Нужно с помощью http://www.highcharts.com/products/highcharts сделать диаграммы на HTML. Каждая диаграмма должна представлять собой один html файл, в нем должны быть данные и отрисовка диаграммы, все нужные (общие для всех ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Наш WAP-сайт простенький и уже работает (http://www.keepsoft.ru/wap/). Нам нужно его автоматизировать в плане подсовывания посетителю нужного дистрибутива нашей программы, в зависимости от того, с какого девайса пришли на сайт. 1. При входе на страницу нужно определить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$25
10 баллов
6 лет назад
Все отлично. Хороший заказчик с интересным проектом. Рекомендую!
Ответный отзыв
Работа выполнена качественно и в срок.
$20
10 баллов
13 лет назад
Приятно было работать, хороший заказчик. Четко поставил задание, принимал участие в отладке. Своевременно оплатил. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо за работу! Быстро и качественно!