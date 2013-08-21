Юлия, добрый день! Требуется создать дизайн сайта, занимающийся продажей мебели. (шкафы -купе, багетная мебель, прохожии, кухни и тд.) Дизайн главной страницы + хороший дизайн внутренней страницы с фото и каталогом продуции. Логотип компании есть, если ...
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- $250Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Требуется сверстать дизайн сайта из макета. Верстать нужно главную + 4 внутренних страниц. Кроссбраузерно, без глюков. Верстка фиксированная. Дизайн делался на примере сайта "Яндекс браузер". Ознакомиться с дизайном можно тут - http://yadi.sk/d/RWPFd9kE9QLZK. В отзывах указывайте ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Добрый день, Юлия! Развивающейся компании в сфере SEO услуг требуется создать качественный дизайн сайта. Склоняемся к одностраничку + потребуется дизайн внутренних ( простенький). Подробное ТЗ вышлю вам на почту. Заранее спасибо!Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$250
10 баллов
10 лет назад
Все отлично, спасибо за работу!
Ответный отзыв
Большое спасибо Юлии за профессионализм и качественно выполненную работу. Рекомендую работать с Юлией тем, кто хочет получить оригинальное решение по дизайну. Работа была выполнена на высоком уровне и со вкусом, все пожелания учитывались и вносились моментально!