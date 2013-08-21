kenflint

Кен kenflint

 
32 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн для сайта продажи мебели

    $250

    Юлия, добрый день! Требуется создать дизайн сайта, занимающийся продажей мебели. (шкафы -купе, багетная мебель, прохожии, кухни и тд.) Дизайн главной страницы + хороший дизайн внутренней страницы с фото и каталогом продуции. Логотип компании есть, если ...

    Дизайн сайтаДизайн главной страницы
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка PSD макета

    $50

    Требуется сверстать дизайн сайта из макета. Верстать нужно главную + 4 внутренних страниц. Кроссбраузерно, без глюков. Верстка фиксированная. Дизайн делался на примере сайта "Яндекс браузер". Ознакомиться с дизайном можно тут - http://yadi.sk/d/RWPFd9kE9QLZK. В отзывах указывайте ...

    Дизайн сайта
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта для SEO компании

    $250

    Добрый день, Юлия! Развивающейся компании в сфере SEO услуг требуется создать качественный дизайн сайта. Склоняемся к одностраничку + потребуется дизайн внутренних ( простенький). Подробное ТЗ вышлю вам на почту. Заранее спасибо!

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
lorelai891
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Дизайн для сайта продажи мебели
Все отлично, спасибо за работу!
Большое спасибо Юлии за профессионализм и качественно выполненную работу. Рекомендую работать с Юлией тем, кто хочет получить оригинальное решение по дизайну. Работа была выполнена на высоком уровне и со вкусом, все пожелания учитывались и вносились моментально!
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