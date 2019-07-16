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Владислав
kir4ik
kir4ik
27 лет
Украина
/
Кривой Рог
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
Web-develop
Знания:
HTML, CSS(SCSS), JS, PHP, MySQL
Front-End Skills
React
smart-grid 2
(
настройка препроцессора, альтернатива bootstrap
)
bootstrap 4
JQuery
Правки для CMS
Opencart
PHP
Javascript
OpenCart
MySQL
HTML
CSS
Bootstrap
jQuery
SCSS
React.js
Портфолио
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Пример простой верстки
19 просмотров
Task List
20 просмотров
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