kir4ik

Владислав kir4ik

 
27 летУкраина/Кривой Рог
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Web-develop

Знания: HTML, CSS(SCSS), JS, PHP, MySQL

﻿

Front-End Skills

  • React
  • smart-grid 2 (настройка препроцессора, альтернатива bootstrap)
  • bootstrap 4
  • JQuery

﻿

Правки для CMS

  • Opencart
PHPJavascriptOpenCartMySQLHTMLCSSBootstrapjQuerySCSSReact.js
Портфолио