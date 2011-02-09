knd

Андрей knd

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Компания "Сайт". Делаем хорошие сайты. Пишем хорошие тексты.

Компания "Сайт" существует с 2002 года.

Мы просто вынуждены отлично делать свою работу, так как иначе не продержались бы на рынке и пару лет.

Мы делаем приносящие прибыль сайты, пишем отличные тексты и все это стараемся делать как можно более оперативно.

Работаем или по 30% предоплате, или через сервис безопасных сделок.

Узнайте о нас больше на нашем сайте: www.knd.ru.

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Портфолио

Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
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нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
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от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
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нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
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от 3 дней
нет рейтинга