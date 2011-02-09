Компания "Сайт". Делаем хорошие сайты. Пишем хорошие тексты.

Компания "Сайт" существует с 2002 года.

Мы просто вынуждены отлично делать свою работу, так как иначе не продержались бы на рынке и пару лет.

Мы делаем приносящие прибыль сайты, пишем отличные тексты и все это стараемся делать как можно более оперативно.

Работаем или по 30% предоплате, или через сервис безопасных сделок.

Узнайте о нас больше на нашем сайте: www.knd.ru.

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