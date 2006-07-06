Требуется сверстать два макета - заглавная и внутренняя страницы. Дизайн достаточно сложный - в табличную верстку может и не уложиться (потребуется верстка div-ами). При качественном и быстром выполнении работ возможен переход на постоянную удаленную ...
- $70HTML-верстка1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $1000
Должностные обязанности: На удаленную постоянную работу требуется php-программист. Необходимые знания: уверенное кодирование на PHP, Javascript (принципы AJAX); знание HTML, MySQL (умение проектировать БД). Требования к кандидату: Качественное выполнение веб-проектов, умение сдавать работу в срок, тщательно тестировать. Творческое отношение ...Веб-программирование25 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Должностные обязанности: На удаленную постоянную работу требуется web-программист. Необходимые знания: уверенное кодирование на PHP, Javascript; знание HTML, MySQL. Требования к кандидату: Качественное выполнение веб-проектов, умение сдавать работу в срок, тщательно тестировать. Творческое отношение к выполняемой работе - приветствуется:) ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Должностные обязанности: На постоянную удаленную работу требуется web-дизайнер. Необходимые знания: создание качественного креативного дизайна для веб-проектов, верстка " руками" , оптимизация графики. Знание Flash и ActionScript приветствуется. Требования к кандидату: Качественное выполнение макетов, умение сдавать работу в срок. ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад