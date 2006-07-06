kokoro

Юрьевна Ольга kokoro

 
NaN летРоссия/Пятигорск
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка psd-макета

    $70

    Требуется сверстать два макета - заглавная и внутренняя страницы. Дизайн достаточно сложный - в табличную верстку может и не уложиться (потребуется верстка div-ами). При качественном и быстром выполнении работ возможен переход на постоянную удаленную ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Php-программист

    $1000

    Должностные обязанности: На удаленную постоянную работу требуется php-программист. Необходимые знания: уверенное кодирование на PHP, Javascript (принципы AJAX); знание HTML, MySQL (умение проектировать БД). Требования к кандидату: Качественное выполнение веб-проектов, умение сдавать работу в срок, тщательно тестировать. Творческое отношение ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLAjax
    Веб-программирование25 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web-программист

    $500

    Должностные обязанности: На удаленную постоянную работу требуется web-программист. Необходимые знания: уверенное кодирование на PHP, Javascript; знание HTML, MySQL. Требования к кандидату: Качественное выполнение веб-проектов, умение сдавать работу в срок, тщательно тестировать. Творческое отношение к выполняемой работе - приветствуется:) ...

    PHPJavascriptMySQLHTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web-дизайнер

    $500

    Должностные обязанности: На постоянную удаленную работу требуется web-дизайнер. Необходимые знания: создание качественного креативного дизайна для веб-проектов, верстка " руками" , оптимизация графики. Знание Flash и ActionScript приветствуется. Требования к кандидату: Качественное выполнение макетов, умение сдавать работу в срок. ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
foxart
Иван 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
17 лет назад
Верстка psd-макета
Все отлично! P.S. Из за чрезмерной дотошности оператора Western Union возникла небольшая задержка.
Работа выполнена на "отлично", верстка очень качественная. Сроки чуть-чуть "съехали" в связи с форс-мажорной ситуацией, но не настолько чтоб стало критично:) Приятно работать с хорошим специалистом, будем и дальше сотрудничать!
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