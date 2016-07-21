Необходима качественная аккуратная адаптивная верстка. Также есть ползунок загрузчика анимационный элемент в центре страницы. Полоска загрузчика должна быть анимирована (кольцевая анимация, элемент не работает как загрузчик, просто имитация). При перемещении курсора пользователя вниз ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- HTML-верстка10 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт ЖК, три языковых версии, каталог квартир, фотогалерея, видеогалерея, форма обратной связи. Есть кредитный калькулятор, он уже готов. Необходимо подключить и настроить CMS, возможны мелкие просьбы по верстке или ваше предложение на фреймворке. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо сделать адаптивную толковую верстку для сайта ЖК. Многостраничник не лендинг, смотрите внимательно прикрепленные файлы, линки в инвижн на странице тоже работают. Красивый код, проставленные интервалы, комментарии, табуляции. JQuery - слайдер, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо сделать адаптивную качественную HTML/CSS верстку для одностраничного сайта. Исходник для работы psd файл и отдельно ряд иконок в svg формате. Выбор исполнителя на основе цены, сроков и сделанных ранее работ.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$150
10 баллов
7 лет назад
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи. Своевременная оплата! Рад сотрудничеству. Рекомендую!
Ответный отзыв
Работой доволен, рекомендую.
$120
10 баллов
8 лет назад
JavaScriptjQuerySketch
Заказчик хороший как человек в первую очередь. Сотрудничеством остался доволен. Оплата своевременная, коммуникация хорошая. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хорошая коммуникация, с моей стороны было много правок по ходу работы, все были внесены. Сотрудничеством доволен, рекомендую.
$25
10 баллов
9 лет назад
CSSHTML
Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
В целом положительно, с некоторыми оговорками +/- справились, правда заняло больше оговоренных сроков, остались некоторые нерешенные вопросы по адаптивности (на iphone 5-6, верстка порядок, на Android устройствах-отступы съезжают), скорее всего у исполнителя не хватает в данном вопросе квалификации. Не ужас- и не супер, середнячек.