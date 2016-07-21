komarados

Владимир komarados

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка страницы, анимационный js элемент

    Необходима качественная аккуратная адаптивная верстка. Также есть ползунок загрузчика анимационный элемент в центре страницы. Полоска загрузчика должна быть анимирована (кольцевая анимация, элемент не работает как загрузчик, просто имитация). При перемещении курсора пользователя вниз ...

    JavaScriptSketch
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подключить и настроить CMS

    Сайт ЖК, три языковых версии, каталог квартир, фотогалерея, видеогалерея, форма обратной связи. Есть кредитный калькулятор, он уже готов. Необходимо подключить и настроить CMS, возможны мелкие просьбы по верстке или ваше предложение на фреймворке. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Адаптивная верстка сайта, макет предоставляю в Sketch

    Необходимо сделать адаптивную толковую верстку для сайта ЖК. Многостраничник не лендинг, смотрите внимательно прикрепленные файлы, линки в инвижн на странице тоже работают.  Красивый код, проставленные интервалы, комментарии, табуляции. JQuery - слайдер, ...

    JavaScriptjQuerySketch
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка одностраничного сайта

    Необходимо сделать адаптивную качественную HTML/CSS верстку для одностраничного сайта.  Исходник для работы psd файл и отдельно ряд иконок в svg формате.  Выбор исполнителя на основе цены, сроков и сделанных ранее работ.

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Подключить и настроить CMS
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи. Своевременная оплата! Рад сотрудничеству. Рекомендую!
Работой доволен, рекомендую.
Ответный отзыв
axblue
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$120
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная верстка сайта, макет предоставляю в Sketch
JavaScriptjQuerySketch
Заказчик хороший как человек в первую очередь. Сотрудничеством остался доволен. Оплата своевременная, коммуникация хорошая. Рекомендую.
Хорошая коммуникация, с моей стороны было много правок по ходу работы, все были внесены. Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Ответный отзыв
evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Адаптивная верстка одностраничного сайта
CSSHTML
Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
В целом положительно, с некоторыми оговорками +/- справились, правда заняло больше оговоренных сроков, остались некоторые нерешенные вопросы по адаптивности (на iphone 5-6, верстка порядок, на Android устройствах-отступы съезжают), скорее всего у исполнителя не хватает в данном вопросе квалификации. Не ужас- и не супер, середнячек.
Ответный отзыв