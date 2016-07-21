В целом положительно, с некоторыми оговорками +/- справились, правда заняло больше оговоренных сроков, остались некоторые нерешенные вопросы по адаптивности (на iphone 5-6, верстка порядок, на Android устройствах-отступы съезжают), скорее всего у исполнителя не хватает в данном вопросе квалификации. Не ужас- и не супер, середнячек.