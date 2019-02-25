kontikikontiki

[b]Сфера деятельности нашей компании:[/b] НПО "Кон-Тики", работающее в сфере проектирования и производства сборно-разборных ресторанов, летних плавучих загородных отелей, банкетных залов, свадебных площадок. [b]Задание для фрилансера:[/b] 1. Написать текст на каждую страницу нового сайта, который находится сейчас в разработке. Пример ...