kontikikontiki

[b]Сфера деятельности нашей компании:[/b] НПО "Кон-Тики", работающее в сфере проектирования и производства сборно-разборных ресторанов, летних плавучих загородных отелей, банкетных залов, свадебных площадок. [b]Задание для фрилансера:[/b] 1. Написать текст на каждую страницу нового сайта, который находится сейчас в разработке. Пример ...
Анастасия Елфимова kontikikontikikontikikontiki
- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт5 лет назад
[b]Сфера деятельности нашей компании:[/b] - НПО "Кон-Тики" (http://hotel-kontiki.ru/), работающее в сфере проектирования и производства сборно-разборных ресторанов, летних плавучих загородных отелей, банкетных залов, свадебных площадок. [b]Задание для фрилансера: [/b] 1. Изучить структуру сайта и тип контента следующих сайтов: [url=https://themeroots.github.io/radix-html/]https://themeroots.github.io/radix-html/[/url] [url=https://template.kendytheme.net/kevon/]https://template.kendytheme.net/kevon/[/url] 2. На основе стилистики ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт5 лет назад
[b]Сфера деятельности нашей компании:[/b] НПО "Кон-Тики", работающее в сфере проектирования и производства сборно-разборных ресторанов, летних плавучих загородных отелей, банкетных залов, свадебных площадок. [b]Задание для фрилансера:[/b] 1. Создать логотип компании по стилям, представленных на сайтах: [url=https://themeroots.github.io/radix-html/]https://themeroots.github.io/radix-html/[/url] [url=https://template.kendytheme.net/kevon/]https://template.kendytheme.net/kevon/[/url]Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт5 лет назад