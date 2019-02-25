kontikikontiki

Анастасия Елфимова kontikikontiki

 
30 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Копирайтер (текстовый контент сайта)

    [b]Сфера деятельности нашей компании:[/b] НПО "Кон-Тики", работающее в сфере проектирования и производства сборно-разборных ресторанов, летних плавучих загородных отелей, банкетных залов, свадебных площадок. [b]Задание для фрилансера:[/b] 1. Написать текст на каждую страницу нового сайта, который находится сейчас в разработке. Пример ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • WEB-дизайнер (PhotoShop)

    [b]Сфера деятельности нашей компании:[/b] - НПО "Кон-Тики" (http://hotel-kontiki.ru/), работающее в сфере проектирования и производства сборно-разборных ресторанов, летних плавучих загородных отелей, банкетных залов, свадебных площадок. [b]Задание для фрилансера: [/b] 1. Изучить структуру сайта и тип контента следующих сайтов: [url=https://themeroots.github.io/radix-html/]https://themeroots.github.io/radix-html/[/url] [url=https://template.kendytheme.net/kevon/]https://template.kendytheme.net/kevon/[/url]  2.  На основе стилистики ...

    HTMLPhotoshop
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн логотипа компании

    [b]Сфера деятельности нашей компании:[/b] НПО "Кон-Тики", работающее в сфере проектирования и производства сборно-разборных ресторанов, летних плавучих загородных отелей, банкетных залов, свадебных площадок. [b]Задание для фрилансера:[/b] 1. Создать логотип компании по стилям, представленных на сайтах: [url=https://themeroots.github.io/radix-html/]https://themeroots.github.io/radix-html/[/url] [url=https://template.kendytheme.net/kevon/]https://template.kendytheme.net/kevon/[/url]

    HTML
    Логотипы и Знаки35 заявок
    Закрыт
    5 лет назад