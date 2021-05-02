kontur-home

Дмитрий kontur-home

 
52 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$2
10 баллов
4 года назад
Установить на сайт Яндекс метрику
Рекомендую! Сотрудничество прошло на высоте!
Все отлично, настоящий профи своего дела. Еще получил много ценных советов, спасибо!
Ответный отзыв
MelloWin
Павел 
27 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$120
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайта
Очень приятный заказчик. Задача поставлена ясно, всегда отвечает на сообщения и оплата не заставила себя ждать!
Отличная работа, сделал пример первой страницы который сразу понравился. Угадывает все потребности заказчика, практически ничего не правили. Просто супер!
Ответный отзыв