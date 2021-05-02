kontur-home

Требуется разработать программное обеспечение для SCADA-платформы Intrascada. Задача включает привязку датчиков и создание визуализации для нескольких устройств, таких как датчики температуры и состояния устройств. Проект разбит на этапы, начните с примера визуализации.
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Отзывы фрилансеров
$2
10 баллов
4 года назад
Рекомендую! Сотрудничество прошло на высоте!
Ответный отзыв
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$120
10 баллов
4 года назад
Очень приятный заказчик. Задача поставлена ясно, всегда отвечает на сообщения и оплата не заставила себя ждать!
Ответный отзыв
Отличная работа, сделал пример первой страницы который сразу понравился. Угадывает все потребности заказчика, практически ничего не правили. Просто супер!