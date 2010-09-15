korr-p

Павел Кореньков korr-p

 
33 годаРоссия/Волгоград
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Небольшая программа с использованием OpenMP и MPI

    Составить программу для решения задачи с использованием технологий параллельного программирования. "Содержимое нескольких массивов данных (не менее 20) переписать в обратном порядке. Размер массивов не менее 20 Мб." Нужно написать код последовательной программы, модифицировать его под Open ...

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простенькая игра "Угадай число" Assembler

    Необходимо написать простенькую программу на Ассемблере. Принцип действия таков: Программа запрашивает у пользователя ввод числа от 0 до 9, по окончанию ввода компьютер считывает значение секунды из CMOS (именно старшее значение, чтобы всегда было от 0 ...

    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простенькая программа на C++ с GUI

    Необходимо написать очень простенькую программу на С++, которая будет работать с вектором (массивом чисел). Реализовать работу желательно с векторами переменной длины, если получится, если не получится, то остановиться на 5 элементах. Реализовать определение модуля вектора, максимального ...

    Прочее7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад