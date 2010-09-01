Простенькая программа на C++ с GUI

Необходимо написать очень простенькую программу на С++, которая будет работать с вектором (массивом чисел).

Реализовать работу желательно с векторами переменной длины, если получится, если не получится, то остановиться на 5 элементах. Реализовать определение модуля вектора, максимального и минимального элемента, а также операции суммы, разности, скалярного произведения векторов. Реализовать также разбор строки с элементами вектора (выделение элементов из строки), а также вывод вектора в строку (с переводом строки для длинных векторов). Также в работе нужно реализовать графический интерфейс пользователя для программы.

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