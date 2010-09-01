Простенькая программа на C++ с GUI

Полное описание во вложенном файле. От кандидата требуется: 1. Описание опыта подобных работ 2. Сроки и стоимость Высылайте предложения на: hedjet[dog]gmail.com (в титле пишите "VStudio deploy TOOL"). Страница проекта и PM не проверяются. Всё на почту!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать очень простенькую программу на С++, которая будет работать с вектором (массивом чисел).
Реализовать работу желательно с векторами переменной длины, если получится, если не получится, то остановиться на 5 элементах. Реализовать определение модуля вектора, максимального и минимального элемента, а также операции суммы, разности, скалярного произведения векторов. Реализовать также разбор строки с элементами вектора (выделение элементов из строки), а также вывод вектора в строку (с переводом строки для длинных векторов). Также в работе нужно реализовать графический интерфейс пользователя для программы.
Ориентируюсь на небольшой бюджет. Рассмотрю ваши предложения. Гарантирую своевременную оплату
- Похожие заказы
- Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
СРОЧНО требуется человек, разбирающийся в нетбуках, который сможет заменить шлейф на Asus 1000H. Не берутся делать в сервисах, т.к. нет деталей, или ломят цену выше стоимости самого ноута. Рассмотрю любые предложения и варианты. [email protected] ЕленаПрочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо восстановить сайт согласно ТЗ. Разобраться чего хочет заказчик. Все работы на сайте слетели, после добавления новой страницы. Редактируется как статичный сайт, либо настроить CMS. Детальнее работы в личку или icq. Кратко работы: отредактировать меню на всех страницах, ...Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется консультация по созданию call центра. Подробно и доходчиво.Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Имеется полностью рабочая обработка для УТ 10.3.9.4, которая создаёт номенклатуру и обновляет номенклатуру в 1с из excel файла. Необходимо переделать логику: 1) Обработка не должна создавать папки и распределять товары по папкам. 2) При обновление номенклатуры, ...Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
Господа и дамы, нужно с двух программ сделать Portable. Программа №1 http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=127 VAG-COM 311 Рус Программа №2 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1352756 Scanmaster ELM 1.7 Заявки без сроков и цены не будут приняты, задержка по срокам (-10% в день)Прочее2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $205
Внести правки на сайте.Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо раскидывание информации из одного файла excel в заданные ячейки другого файла excel Т.е. написать макрос под слудующие строчки: 2,3,6,7,8,10,12,13,16,18,23,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,39,40,42,43,44,47,48,51,52,53,56,57 файла "структура резюме" документы прилагаются... Жду ваших откликов с предложением ганарара за исполнение данного задания. Срок исполнения работы: сутки. Встречное ...Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Полное описание во вложенном файле. От кандидата требуется: 1. Описание опыта подобных работ 2. Сроки и стоимостьПрочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо меню для двух дисков. Готовность к переделке и обсуждению дизайна. Доработки будут! И это нормально))).Не надо чего-то фантастического. Техническое Задание в прикрепленном файле. Пишите стоимость и сроки.Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад