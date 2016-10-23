kosachenko_lera

Валерия kosachenko_lera

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайнер интерьера

- имею диплом магистра с отличием;

- владею програмами 3dsMax, Archicad, Photoshop;

- имею опыт создания рисунков на стенах помещений, по предварительно разработанному эскизу интерьера в 3dsMax;

владею эскизированием карандашом;

- за время работы на фрилансе создала каталог итальянской мебели: 3д модели изделей в 3dsMax, 2д каталог работ с расценками в программе Photoshop, интерьеры жилых и общественных помещений, занималсь оформлением стен, созданием рисунков акрилом;

- имею опыт создания меню, визиток, логотипов;

Отзывы заказчиков

GRINALSM
Оксана 
43 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Разработать интерьер мансардного этажа дома.
Очень всё красиво сделала Валерия, всё под наш вкус, вежливая и добросовестная!
Очень приятно было работать с Оксаной. Позитивная добрая женщина. Было подробно изложено задание и виденье интерьера. Совпали взгляды и вкусы на дизайн. Сразу оплатила после завершения работы. Очень рекомендую сотрудничество!
Ответный отзыв
vasili1986
Василий 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 отзывов(-1)
$200
10 баллов
8 лет назад
Изготовление деталей ЖБИ.
Валерия настоящий профессионал. Проект выполнен, с учетом всех коррективов, на твердые 5 баллов. Работа выполнена с опережением сроков и в соответсвии со всеми пунктами ТЗ. Рекомендую.
Замечательный заказчик и человек. Работалось легко, был всегда на связи. Четко поставленная задача, подготовленные файлы с тз, что немаловажно для исполнителя. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
ink87
Артем 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нужно сделать 3D обложку книги
Очень доволен результатом работы. Все пожелания учтены, работа до результата
Отличный заказчик. Было приятно работать, с удовольствием продолжу сотрудничество!
Ответный отзыв
3D-графика
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#80
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
$10/час
от $20от 1 дня
#50
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2389
Обработка фотографий
нет отзывов
от $3
от 2 часов
#3286