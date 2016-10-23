Дизайнер интерьера

- имею диплом магистра с отличием;

- владею програмами 3dsMax, Archicad, Photoshop;

- имею опыт создания рисунков на стенах помещений, по предварительно разработанному эскизу интерьера в 3dsMax;

владею эскизированием карандашом;

- за время работы на фрилансе создала каталог итальянской мебели: 3д модели изделей в 3dsMax, 2д каталог работ с расценками в программе Photoshop, интерьеры жилых и общественных помещений, занималсь оформлением стен, созданием рисунков акрилом;

- имею опыт создания меню, визиток, логотипов;