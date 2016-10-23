Дизайнер интерьера
- имею диплом магистра с отличием;
- владею програмами 3dsMax, Archicad, Photoshop;
- имею опыт создания рисунков на стенах помещений, по предварительно разработанному эскизу интерьера в 3dsMax;
владею эскизированием карандашом;
- за время работы на фрилансе создала каталог итальянской мебели: 3д модели изделей в 3dsMax, 2д каталог работ с расценками в программе Photoshop, интерьеры жилых и общественных помещений, занималсь оформлением стен, созданием рисунков акрилом;
- имею опыт создания меню, визиток, логотипов;
Портфолио
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- Дизайн выставочного стенда "Мирс"733 просмотра
- Изготовление 3д моделей деталей ЖБИ335 просмотров
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- Дом для людей пожилого возраста в стиле шале421 просмотр
- Дизайн кафетерия400 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
8 лет назад
Очень всё красиво сделала Валерия, всё под наш вкус, вежливая и добросовестная!
Ответный отзыв
Очень приятно было работать с Оксаной. Позитивная добрая женщина. Было подробно изложено задание и виденье интерьера. Совпали взгляды и вкусы на дизайн. Сразу оплатила после завершения работы. Очень рекомендую сотрудничество!
$200
10 баллов
8 лет назад
Валерия настоящий профессионал. Проект выполнен, с учетом всех коррективов, на твердые 5 баллов. Работа выполнена с опережением сроков и в соответсвии со всеми пунктами ТЗ. Рекомендую.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик и человек. Работалось легко, был всегда на связи. Четко поставленная задача, подготовленные файлы с тз, что немаловажно для исполнителя. С удовольствием продолжу сотрудничество.
$10
10 баллов
8 лет назад
Очень доволен результатом работы. Все пожелания учтены, работа до результата
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Было приятно работать, с удовольствием продолжу сотрудничество!
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